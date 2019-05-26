Выборы в Европарламент: как проголосовала Польша 26.05.2019, 22:05

Появились данные экзитплов.

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» побеждает на выборах в Европейский парламент: согласно опросу «экзит-полл», партия Ярослава Качиньского получила 42,4 процента голосов. 39,1 процента поляков проголосовали за «Европейскую коалицию», сообщает rmf24.pl.

Партию бывшего мэра Слупска Роберта Бедроня «Весна» поддержали 6,6 процента избирателей, «Конфедерация Корвин Браун Лирой Националисты» получила 6,1 процента голосов. Движение «Kukiz'15» потерпело поражение, набрав лишь 4,1 процента голосов и оказалось ниже 5-процентного избирательного барьера. Представители левых, получившие 1,3 процента поддержки, также не завоевали места в Европарламенте.

«Право и Справедливость» получает 24 мандата в Европарламенте, 22 мандата получает «Европейская коалиция», 3 мандата - «Весна», 3 мандата достается «Конфедерации Корвин Браун Лирой Националисты».