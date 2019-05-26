Что известно о новом президенте Литвы Гитанасе Науседе 26.05.2019, 22:37

Гитанас Науседа

Фото: delfi.lt

Сегодня северная соседка Беларуси выбрала нового главу страны.

26 мая в В Литве состоялись выборы президента. За президентский пост во втором туре боролись бывший министр финансов, кандидат консерваторов и депутат парламента Ингрида Шимоните и экономист, независимый кандидат Гитанас Науседа.

Победу одержал независимый кандидат Гитанас Науседа. Cайт Сharter97.org представляет вам биографию нового президента Литвы:

Родился 19 мая 1964 г. в Клайпеде.

1982 — 1987 гг. — на факультете экономики промышленности Вильнюсского университета изучал экономику.

1987 — 1989 гг. — аспирант экономического факультета Вильнюсского университета.

1990 — 1992 гг. — участник программы DAAD Мангеймского университета (Германия).

1992 — 1993 гг. — старший научный сотрудник Института экономики и приватизации.

В 1993 году в Вильнюсском университете получил степень доктора социальных наук.

1993 — 1994 гг. — начальник Отдела финансового рынка Государственного управления по ценам и конкуренции.

В 1994 г. в Бонне (Германия) прошел практику по политологии, работая в бундестаге.

1992 — 1993 гг. — заместитель начальника Отдела методики и анализа в Департаменте по надзору за коммерческими банками Банка Литвы.

1996 — 2000 гг. — директор Департамента денежно-кредитной политики Центробанка Литвы.

1998 — 2000 гг. — член правления Центробанка Литвы.

В 1998 году стажировался во Всемирном банке в Вашингтоне.

1987 — 2004 гг. — преподаватель экономического факультета Вильнюсского университета.

2000 — 2008 гг. — советник председателя правления АО Vilniaus Bankas.

2008 — 2018 гг. — советник Президента банка SEB, главный экономист.

С 2009 года по настоящее время — ассоциированный профессор Школы международного бизнеса Вильнюсского университета.

Владеет английским, немецким и русским языками.

Женат. Жена — Диана Науседене, дочери — Угне и Гедайле Науседайте.

Увлечения в свободное время — шахматы, коллекционирование литовских публикаций, чтение книг, пение, спорт.

Во внешней политике Науседа обещает продолжать работу, согласовывая свои действия с Брюсселем, НАТО и США. Он за продолжение санкционной политики в отношении России, но при этом обещает придерживаться дипломатичной риторики.

Политологи прогнозируют, что в отношениях с Беларусью изменений при новом президенте Литвы не будет.

Новый президент будет придерживаться твердого и принципиального курса в отношениях с официальным Минском.

Основной проблемой в отношениях Литвы и Беларуси является Островецкая АЭС, которую белорусские власти строят в непосредственной близости с границей двух стран.