закрыть
27 мая 2019, понедельник, 10:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Явка на выборах в Европарламент стала рекордной за последние 20 лет

2
  • 27.05.2019, 7:33

В 27 странах ЕС без Великобритании она составила около 51%.

Явка на выборах в Европейский парламент стала рекордной за последние 20 лет, сообщает DW.

Согласно данным пресс-службы Европарламента, в 27 странах ЕС без Великобритании она составила около 51%. Если прибавить данные по явке в Соединенном Королевстве, то общий показатель составит от 49 до 52 процентов.

В последние годы явка стабильно снижалась, на выборах в 2014 году она составила 42,61%.

Как сообщается, в Германии на выборах в ЕП явка также побила рекорды и превысила 60%. Это стало рекордом с момента объединения Германии. До этих выборов явка находилась на уровне 40−50%.

Схожие результаты отмечаются и во многих других европейских странах. Так, согласно экзитполам, явка на выборах в Европарламент в Испании составила более 49% (в 2014 году этот показатель был на уровне 34%).

Активно голосовали и в Польше, где составила около 43% (на прошлых выборах этот показатель был в два раза ниже, общая явка никогда не превышала 25%).


популярное за неделю

Мнение

Европейские игры вместо картофелечистки
Европейские игры вместо картофелечистки Ирина Халип
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова Андрей Санников
Цугцванг для Кремля
Цугцванг для Кремля Андреас Умланд
Меня будут судить за почтение памяти деда
Меня будут судить за почтение памяти деда Ольга Николайчик