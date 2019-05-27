В Дрогичине начальник местной милиции сбил подростка-велосипедиста 27.05.2019, 7:41

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Появились сведения, что милиционер требует от родителей компенсации за помятое авто.

В Дрогичине в дорожно-транспортное происшествие попал начальник местного РОВД Юрий Коктыш — его авто столкнулось с подростком на велосипеде. «Першы Рэгіен» узнал некоторые подробности этой истории.

Инцидент произошел 23 мая на улице Мелиоративной. Начальник милиции выезжал на авто из двора, а мальчик ехал на велосипеде мимо магазина «Galas» в сторону больницы.

На выезде с дворовой территории в бок автомобиля въехал велосипедист. Ребенок ударился, автомобиль получил повреждения в районе переднего крыла, поврежден и велосипед.

С этой стороны ехал начальник милиции. Фото: Першы Рэгiён

Отец мальчика говорит, что ребенок получил ушибы, его осмотрели в больнице, и в тот же день он забрал сына.

«Я написал, что претензий к водителю не имею никаких», — сказал отец ребенка.

По его словам, мужчина ездил с начальником милиции к эксперту в Пинск оценивать повреждения автомобиля.

С этой стороны ехал мальчик на велосипеде. Фото: Першы Рэгiён

О некоторых подробностях этой истории сообщил телеграм-канал NEXTA:

- В четверг, 23 мая начальник Дрогичинского РОВД в Брестской области, подполковник милиции Юрий Коктыш сбил на своем автомобиле рядом с местной ПМК 16-летнего школьника Давида Ш. Ни понятых, ни свидетелей при этом на месте не было, но в протоколе они почему-то нарисовались. Интересно, что по официальным сводкам ДТП до сих пор не прошло.

А теперь дяденька милиционер еще и требует с забитых и запуганных родителей юного потерпевшего денежки на ремонт поврежденного автомобиля.