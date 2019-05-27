Белорусский доброволец в Украине нуждается в помощи 6 27.05.2019, 8:22

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Белорус попал под российские мины на Донбассе.

27-летний белорус Дима, позывной "Ганс", приехал сражаться за Украину до нашей победы, и воевал, отважно воевал в рядах добровольческих отрядов, удостоен общественной награды "Народный герой", написал в Фейсбуке главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов.

Но позавчера "Ганс" попал под российские мины, он тяжело ранен, потерял глаз, и теперь бойцу, который не оформлен и не имеет гражданства Украины, надо спасать жизнь. Надо позаботиться.

"У меня сразу же было понимание, что я здесь, на этой войне, до конца. А большинство иностранцев, которые приезжают на Донбасс, ломаются через полгода и уезжают. Кто-то ломается от того, что слишком много воюет, кто-то в период, когда затягивается затишье. Моя главная задача - помочь украинцам вернуть Украину в ее прежние границы" - заявил когда-то "Ганс" в интервью Цензор.Нет:

Карта помощи - невесты Дмитрия: 5168755433533144 Корчак Галина