Ученые назвали самый простой способ, как не набрать лишний вес во время отпуска 3 27.05.2019, 8:59

1,483

В ходе эксперимента было обследовано 111 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет.

Для того чтобы избежать набора лишних килограммов во время отпуска, следует ежедневно проверять свой вес. К такому выводу пришли американские ученые из университета Джорджии; выдержку из их исследования, которое будет опубликовано в июньском номере журнала Obesity, пишет ria.ru.

В ходе эксперимента было обследовано 111 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет.

Добровольцы должны были постараться сохранить свой вес в течение двух месяцев. По окончании эксперимента выяснилось, что те, кто регулярно проходили процедуру взвешивания, либо похудели (в среднем на 0,8 килограмма), либо сохранили свой вес. При этом те, у кого весов не было, в среднем прибавили 2,2 килограмма.

По мнению ученых, причина кроется в том, что после частых взвешиваний люди начинают уделять больше времени спорту и тщательнее контролируют количество употребляемой пищи.