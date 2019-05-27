Бизнесмен о «деле медиков»: Для танго нужны двое 1 27.05.2019, 9:53

Кто создавал в Беларуси коррупционные схемы?

Продолжаются суды по «делу медиков». Недавно вынесли приговоры главврачу 9-й минской больницы (5 лет колонии) и заместителю главврача медцентра МТЗ (7,5 лет).

Обвинения почти везде на судах по «делу медиков» как под копирку: представители частных структур вручали управленцам конверты с деньгами, а их оборудование отбирали при проведении конкурсов.

«Салідарнасць» обратилась к сопредседателю Республиканской конфедерации предпринимательства Виктору Маргелову с вопросом: не бросают ли озвучиваемые на судах факты тень на весь отечественный бизнес?

– Вообще-то белорусский бизнес, работавший в медицинской отрасли, много лет не скрывал наличие коррупционных схем и говорил об этом на все углах, но, к сожалению, никто не реагировал, – рассказал собеседник. – Член нашего Минского столичного союза предпринимателей и работодателей даже уехал их страны, заявив, что работать в такой коррупционной среде невозможно. Он был поставщиком оборудования для инвалидов. К сожалению, власти тему коррупции с предпринимателями не обсуждали.

Кто, прежде всего, виновен в коррупционных схемах – чиновники или бизнесмены?

– Для танго нужны двое. Ситуации разные: где-то условия для взяток создали и инициировали чиновники, где-то их спровоцировали бизнесмены, – отметил Виктор Маргелов.

Начнет ли белорусский бизнес после «дела медиков» работать с госструктурами прозрачно и честно?

– Это будет очень проблематично. И не только в медицинском секторе. Вопрос вопросов в нашей стране – неплатежи. Это касается и крупных госпредприятий, и крупных частных (например, торговых сетей). Проблема не решается, поставщикам могут не платить годами. И люди вынуждены идти на какие-то решения: идти уговаривать, идти давать взятки, чтобы вернуть свои деньги, – объяснил эксперт. – Поэтому, к сожалению, надеяться на то, что взятки прекратятся в ближайшее время, не приходится. Нужно чтобы изменилась общая ситуация.