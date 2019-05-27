«Машина за $3 тысячи у нас считается дорогой»: откровения воителя из глубинки 3 27.05.2019, 10:05

Многие городские жители даже не знают, как живут автомобилисты в деревнях и с какими проблемами сталкиваются.

Чтобы раскрыть тему, журналисты abw.by поехали в деревню Демидовичи под Чашниками, чтобы поговорить с местным автолюбителем.

Для жителей небогатой белорусской деревни в Витебской области Volkswagen Touareg - это какой-то космолет. Все на него оборачиваются, о нем говорят. Дорогая машина - редкость в белорусской деревушке.

Посматривая в тепловизор, мы едем в поисках местного автомобилиста. В конце деревни видим аккуратный участок с припаркованным Renault Megane - и напрашиваемся на интервью.

По участку видно, что живет здесь человек толковый, хозяйственный. Все красиво, пострижено, цветет яблоневый сад. Сам Иосиф Владимирович, добродушный и приветливый, сразу начинает свой рассказ:

"Родился я в соседней деревне, но потом оказался в Воркуте. На Севере, конечно, деньги были. Зарабатывали нормально, жили хорошо. Но потом все пропало, рубли сгорели, переехал я обратно в Беларусь. Купил домик здесь. Он был заброшен, зарос травой. Место, конечно, неблагополучное. Рядом когда-то стояло кладбище, но его снесли. Вроде бы даже мой дом стоит на кладбище. Хозяин тут повесился, хозяйка замерзла, так как сын не пустил ее домой. Сын спился и умер прямо в доме. Меня это не смущает. Это они меня должны бояться, а не я их. Но сначала спал с включенным светом, если честно. Потом привык, обустроился, живу уже здесь 6 лет.

У меня Renault Megane 2003 года выпуска, покупался в России четыре года назад, когда рубль упал. Обошелся он в 2500 долларов, а здесь эта машина стоила 3500. Сейчас она 2000 стоит, так что особенно ничего не потерял. 1,4-литровый мотор, "механика", кондиционер есть, но не заправлен. Заправляться надо ехать в Витебск, в Чашниках такого нет. Но там имеется три СТО, чинить машину есть где. Единственная проблема - не найти нормального электрика. У меня лампочка ABS горит, хотя система работает. В чем проблема - непонятно.

Сзади здесь стоят торсионы - тьфу-тьфу, пока не ломались. У соседа тоже Meganе, так у него торсион сломался. Долго мучился, пытался с другом его сделать, но потом где-то нашел "бэушный" и заменил. "Бэушные" запчасти можно найти в Витебске и Минске. Или в интернете. Я в основном новые покупаю, запчастей хватает в Чашниках. Если что, под заказ из Минска. Проблем с запчастями нет. Из брендов беру то, что дают. Но недорогое.

Машины здесь, как видите, дешевые. Потолок - 3000 долларов. 1000 долларов - самый ходовой автомобиль. Как говорил Остап Бендер, "смотрите, Шура, что можно сделать из швейной машинки "Зингер". Из металлолома здесь пытаются сделать машины. Но есть один богатей - он на свежих Mercedes ездит. Иные - на лошадях и велосипедах. Кто на что насобирал. У меня пенсия российская, я еще подрабатываю.

Вот все пинают власть. А при чем тут власть? Если ты с детства лодырь и пьяница, никто ничего тебе не принесет. У меня нормальная пенсия. У меня машина - ездил в Шумилино, в гимназии-интернате подрабатывал сторожем и рабочим по обслуживанию здания. И еще помощником воспитателя ночью. Сейчас сторожем в соседней деревне Иванск. Поэтому, если хочешь работать, работу можно найти. Сейчас на работу поеду на машине.

У нас есть две заправки - 7 километров в одну сторону и где-то 7 в другую. Заправки вне деревни. Я 5 литров залил - мне на два-три дня хватает. По трассе машина где-то 5,8 литра берет. На работу езжу и на рыбалку. Иногда 10 литров заправил - поехал в Витебск. Покрутился, посмотрел на стрелку - на обратный путь 10 литров заправил. Приехал - мне на работу съездить и обратно в Витебск хватит. Пробеги маленькие, поэтому никаких проблем с заправками.

Выбирают в основном машины на "механике". Наши люди простые, "автоматов" побаиваются до сих пор. К тому же пробеги здесь трассовые, переключаться часто не нужно, да и расход меньше. А у меня была Audi 80 B4 на "автомате" - удобная вещь! Я ее из Риги пригнал. В багажнике ручную лебедочку возил. На рыбалку если едешь, застрянешь где-нибудь - размотаешь трос, зацепишь. Ставишь на Drive - и тянешь машину лебедкой. Она стоит - сама себя вытягивает потихоньку. Как только начинает выезжать - прыгаешь в машину.

"Автоматов", конечно, мало. Тут у нас считают каждую копейку. Зарплаты небольшие. Тысяча рублей - это очень большая зарплата, мало кто такую получает. Средние колхозники 500 вряд ли. 300 - может быть, да и то… Люди выживают тем, что держат все свое. У меня же зимой - мыши, весной - скворцы. Огородик небольшой и сад.

Чинят в основном сами. Здесь же не "борзые" люди. У меня фундамент был от какого-то сарая, я из досок сделал эстакаду. Масло, фильтры - это все сам. Хотя иногда лень - в Витебске за три копейки масло меняю. Недавно с коробкой были проблемы: включались только третья и пятая передачи. Я на третьей заехал на эстакаду, поковырялся с кулисой - все заработало.

Техосмотр я прохожу. Обычно каждый год езжу на диагностику, потом чиню подвеску на СТО - в нее сам не лезу, а потом прохожу техосмотр.

Инспекторы в Демидово редко приезжают, а вот в Иванске караулят частенько. Но техосмотр я не из-за гаишников прохожу, а потому что так положено - я законопослушный гражданин. Некоторые не проходят ТО. Ездят ли пьяными? Не знаю, я вообще не пью. Но иногда видишь - идет лошадь с возом, а на нем никого. Присмотришься - пьяный спит.

Дорога хорошая, новую сделали, не жалуюсь. Зимой чистят, не застревал. Но есть одна проблема: не успеет снежинка упасть, а дорожникам уже морды хочется бить. Соль летит, громадный слой соли. Все сыплют и сыплют. Машины гниют из-за этого. Пусти ты лучше трактор, нет же никаких проблем ездить по плотному слою снега. Вот если гололед сильный, то да. А тут снежинка упала - уже солью все посыпают. Сгниет же машина!

На задних арках ржавчина уже лезет. Но зачищу, закрашу - ерунда. Снизу антикоррозийной мастикой не покрывал, днище там нормальное. Зимой езжу, но машину в гараже ставлю. А летом зачем?

Недавно решил сделать сюрприз дочке - купить ей машину. Она в Витебске певицей работает. Собрал денег - начал смотреть на сайтах. И в Минске смотрел, и везде. Составил список витебских машин - и поехал. Очень много хлама пересмотрел, но по итогу за 1450 долларов купил Renault Laguna. "Отшаманена" вся, но качественно. Переварена, но аккуратно, красиво. Чистенькая, аккуратненькая, салон хороший. Недочеты - стеклоподъемники не работают, с защелками капота есть нюансы. Купил, приехал к дочке - и подарил. При этом не говорил ей, что покупаю машину. Слезы были, прыжки, там все было - эмоций у нее было много.

Вообще, в деревне жить хорошо. Воздух чистый, вода хорошая. Я раньше сильно болел, а переехал сюда - на турничке начал заниматься, закаливаться. И перестал болеть. Жить тут не скучно. Есть интернет, в гараже люблю ковыряться, самоделки изобретать. Машина есть - езди куда хочешь. В общем, жизнь прекрасна".