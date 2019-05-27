Виктор Шендерович: Гоните «менталитет» в шею 1 27.05.2019, 10:27

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Виктор Шендерович

Фото: delfi

Рабство не может оправдываться «национальным менталитетом».

Об этом в «Фейсбуке» пишет российский публицист Виктор Шендерович:

«Нет никакого «национального менталитета». Есть — постоянно воспроизводимая норма.

Ваш дедушка подвел вашего маленького папу к раковине и намылил ему ручки с мылом, и так сто раз, пока папа не стал мыть руки сам. Потом папа вовремя подвел к раковине вас, вы — своего сына... Вот и образовался т.н. «менталитет» — норма по умолчанию, всего лишь.

Но никакая норма не закрепляется по географическому признаку — за квартирой, территорией или государством. Если вы (и прочий окружающий социум) не приучите сына к гигиене, он и не будет мыть руки. И ему не будет стыдно, потому что не будет стыдно никому вокруг. А неловко будет уже человеку, идущему к раковине. Он типа что, лучше всех? Он что — не местный?

То же — с правами человека, стилем поведения, правилами приличия... На норме (гигиенической, нравственной) надо настаивать, и желательно с самого детства. Само — ничего, кроме грязи, не нарастет.

Нормы меняются незаметно, каждый день. Иногда — в короткие сроки меняются совершенно кардинально. Об этом написаны пуды хорошей литературы — от «Короля Лира» до «Повелителя мух» и «Колымских рассказов».

Про это — весь ХХ век, срывавшийся в пропасти и возрождавшийся через людей другой нормы. Национальность тут вообще не причем. Во всем этом нет никакой метафизики, а есть только привычка.

Да, случается (в том числе и с нациями) и привычный вывих. Но и его, черт возьми, можно осознать как вывих, и перестать гордиться хромотой! Принять меры — и подлечиться. Все в наших силах.

Короче: услышите в следующий раз от кого-нибудь про «национальный менталитет», оправдывающий дальнейшее рабство, — гоните его в шею».