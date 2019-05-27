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Крупные города России отстают от Москвы по экономике на сто лет

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  • 27.05.2019, 11:14
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Расчеты произведены при условии сохранения существующей динамики развития.

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие», сообщает РБК.

Валовый городской продукт — это ценность, которая создается на территории города в течение заданного периода (года или квартала). Сумма всех ВГП и всего продукта, произведенного вне городской черты, составляет ВВП страны.

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

Всего в России 16 городов, имеющих свыше 1 млн жителей.


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