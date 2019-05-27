Что изменится в Беларуси с 1 июня 4 27.05.2019, 11:41

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Нас ожидает несколько «сюрпризов».

Лето это не только дача, каникулы и мечты про отпуск, «Витебский курьер» собрал 5 вещей, которые изменятся в нашей стране с 1 июня. Среди них — тарифы на ЖКУ, выплаты и даже порядок общественных обсуждений.

1.Тарифы на отопление и горячую воду

В этом году оплату решили поднимать в два этапа, и с 1 июня, после отопительного сезона, услуги теплоснабжения подорожают на 1,1 доллара. Повышение объясняют плановым повышением в пределах 5 долларов. Экономически обоснованный тариф на эти же услуги останутся на прежним — 88,99 рубля за 1 Гкал.

2. Система государственной научной экспертизы

До этого объекты экспертизы нужно было отправлять в ГКНТ в 3-х экземплярах на бумаге с приложением электронной копии. С 1 июня их можно будет отправлять в электронных документах через систему «Единая экспертиза» или системы межведомственного электронного документооборота госорганов. На бумажных носителях документы будут нужны только в отдельных случаях, предусмотренных законодательством.

3. Заработают летние лагеря для детей

В некоторых лагерях смены начнутся уже с первых чисел июня. В этом году в Витебской области будут работать 35 оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием, из них шесть — на арендованных базах, полный список лагерей и смен можно посмотреть на нашем сайте. Цена за путевку составит около 500 рублей за 18 дней в среднем для загородного круглосуточного лагеря.

4. Порядок для кассовых операций

Согласно новой инструкции о кассовых операциях и расчетах наличными денежным средствами организации, подразделения, ИП могут не сдавать наличные деньги в банк в день срока, если сумма в кассе не превышает 2 базовые величины. Банки больше не будут устанавливать для ИП и организаций лимиты остатка кассы в наличной иностранной валюте, порядок и сроки ее сдачи, упрощается порядок оформления кассовых операций, будут изменения в части наличных расчетов между организациями и ИП.

5. Порядок общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Обсуждения проводят через информирование юридических и физических лиц и анализ общественного мнения, а в отдельном случае через работу комиссии, пишет Национальный правовой Интернет-портал. Организатор обсуждения должен не менее чем за 10 дней до начала разместить соответствующую информацию на странице «Общественные обсуждения» официального сайта местного исполнительного и распорядительного органа, информационных стендах указанного органа, в печатных СМИ. Обсуждения проводят 25 календарных дней, в том числе 15 дней проходит экспозицию (выставку) проекта, а один день — презентацию.