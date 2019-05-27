Можно ли привлечь Шуневича к отвественности за нарушение ПДД? 13 27.05.2019, 11:52

8,135

Игорь Шуневич

Автоблогер прокомментировал поведение главы МВД на дороге.

Блогер NEXTA опубликовал в своем Telegram-канале фотографию улицы Вокзальной в Минске. На фото видно, что машина, на которой ездит министр МВД Игорь Шуневич была припаркована под знаком «Остановка запрещена», пишет nn.by.

Это вседорожник Mercedes GL с номерным знаком 9153 НК-7.

То, что машина имеет отношение к министру, свидетельствуют имеющиеся в общем доступе фото: министр часто появляется рядом с этой машиной с таким же номерным знаком.

Парковка под знаком «Остановка запрещена» наказывается письменным предупреждением или штрафом в размере 25,5 рубля (одна базовая величина). Если водитель повторно нарушает правила парковки в течение года, то сумма штрафа составит 51 рубль.

Однако штраф выписывается именно водителю, а не владельцу автомобиля.

Автоблогер Василий Телогрейкин обратил внимание, что по техническим причинам привлечь к ответственности Игоря Шуневича нельзя:

«На фото лично я не вижу, как Шуневич паркует авто с нарушением. Зато можно сказать, что Шуневич устраняет нарушение, которое допустил некто. Кто нарушил? А Бог его знает… Машиной пользуются пять человек, кто именно поставил, — вызывайте, опрашивайте. Все скажут «не я», и получается недосказанность в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответственности. Это рабочая схема. Лично проверял ее действенность.

Кстати, на фото отсутствует дата и время. Вполне можно предположить, что с момента нарушения истекли сроки привлечения».