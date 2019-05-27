Видеофакт: В гомельском туалете за миллион долларов застрял колясочник 11 27.05.2019, 12:26

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Его извлекали спасатели.

В октябре прошлого года в Гомеле на набережной реки Сож построили туалет примерно за $1 000 000 в эквиваленте, пишет onliner.by. Уборная сразу привлекла внимание белорусов, и за ее судьбой начали пристально следить. А она, в свою очередь, снабжала людей поводами для обсуждения.

Вчера в самом дорогом туалете Беларуси случился очередной инцидент: в лифте-подъемнике застрял инвалид-колясочник. Для того чтобы извлечь человека, пришлось вызывать спасателей.

Эту историю поведал Telegram-канал «Общество Гомель» и опубликовал видео, как застрявшего колясочника снимают с неисправного подъемника. Пикантность ситуации заключается еще и в том, что до сих пор подъемником почти никто не пользовался. В результате инцидента никто не пострадал.

Самый дорогой туалет Беларуси начали строить в июне 2018 года и собирались сдать в декабре, но, узнав о надвигающемся «Форуме регионов Беларуси и Украины», решили поднажать и открыть стратегический объект на два месяца раньше. Согласно официальным данным о тендере, строительство уборной финансировал городской бюджет.