В Украине партию «Слуга народа» возглавил Дмитрий Разумков
- 27.05.2019, 12:08
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На съезде партии Зеленского было решено заменить руководителя.
В Украине новым главой президентской партии "Слуга народа", о которой пока мало что известно, стал политический советник главы государства Дмитрий Разумков. Об этом стало известно на его пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент liga.net.
По словам политика, недавно прошел съезд партии, на котором и был заменен ее руководитель.
Разумкова избрали лидером партии вместо Ивана Баканова, которого на днях назначили на пост первого заместителя главы СБУ и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
"Партия пойдет на выборы. У нас также состоится съезд", - сказал Разумков, уточнив, что первый этап съезда пройдет 8 июня.