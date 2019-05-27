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В Украине партию «Слуга народа» возглавил Дмитрий Разумков

  • 27.05.2019, 12:08
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Дмитрий Разумков

На съезде партии Зеленского было решено заменить руководителя.

В Украине новым главой президентской партии "Слуга народа", о которой пока мало что известно, стал политический советник главы государства Дмитрий Разумков. Об этом стало известно на его пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент liga.net.

По словам политика, недавно прошел съезд партии, на котором и был заменен ее руководитель.

Разумкова избрали лидером партии вместо Ивана Баканова, которого на днях назначили на пост первого заместителя главы СБУ и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

"Партия пойдет на выборы. У нас также состоится съезд", - сказал Разумков, уточнив, что первый этап съезда пройдет 8 июня.


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