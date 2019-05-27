В Могилеве пройдет встреча с Николаем Статкевичем

В Могилеве пройдет встреча с Николаем Статкевичем2
- 27.05.2019, 12:11
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На встрече будет обсуждена ситуация в стране. Приглашаются все, кому это важно.
В среду 29 мая в Могилеве состоится встреча с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.
Начало встречи - в 18.30 по адресу: пер. Чкалова, 16, центр «Кола».
На встрече будет обсуждена ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.
Приглашаются все, кому это важно.