В Могилеве пройдет встреча с Николаем Статкевичем 2 27.05.2019, 12:11

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Николай Статкевич

На встрече будет обсуждена ситуация в стране. Приглашаются все, кому это важно.

В среду 29 мая в Могилеве состоится встреча с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Начало встречи - в 18.30 по адресу: пер. Чкалова, 16, центр «Кола».

На встрече будет обсуждена ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаются все, кому это важно.