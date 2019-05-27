Партия Брексита заняла первое место на выборах в Европарламент в Британии 6 27.05.2019, 12:23

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Фото: reuters

Недавно созданная партия Найджелa Фараджа набрала 31,6% голосов.

Новая Партия брексита во главе с Найджелом Фараджем получила наибольшее число голосов на выборах в Европейский парламент в Великобритании и займет 28 депутатских мест в Европарламенте из 64, отведенных Британии, сообщает BBC.

Недавно созданная партия Фараджа набрала 31,6% голосов. Группа партий, агитирующая за повторный референдум и отмену "брексита", в общей сложности получили 40% (либерал-демократы отправят в Европарламент 15 депутатов, лейбористы - 10, партия зеленых получила 7 мандатов).

Больше всего поддержки скандально известный политик получил в округах в Англии и Уэльсе - за исключением Лондона.

В Шотландии партия SNP (Шотландская национальная партия), выступающая за то, чтобы Британия осталась членом ЕС, отняла голоса у лейбористов и набрала почти 38% голосов - это соответствует трем депутатским местам в Европарламенте. "Шотландия вновь отвергла "брексит", - написала в "Твиттере" первый министр Шотландии, лидер SNP Никола Стерджен.

По Британии в целом второе место заняла партия либерал-демократов, выступающая категорически против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.