Ученые сделали уникальную находку времен последней ледниковой эпохи 1 27.05.2019, 12:46

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Фото: Jean Lachat

Находка может помочь улучшить климатические модели, помогающие понять изменения в нашем мире.

Исследователи нашли образец морской воды возрастом 20 000 лет. Как отмечается, это единственное прямое свидетельство того, как выглядел океан в последнюю ледниковую эпоху, пишет «Популярная механика».

20 000 лет назад на Земле было куда холодней, чем сейчас. Это был конец ледниковой эпохи, продлившейся 100 000 лет: это время называют максимумом последнего оледенения; во время него крупные ледники покрывали большие территории Северной Америки, Северной Европы и Азии.

Ученые исследуют данный период, изучая, к примеру, коралловые окаменелости и древние отложения в морском дне, однако сейчас команда специалистов смогла сделать уникальную находку — найти образец морской воды возрастом 20 000 лет: его извлекли из древних горных пород, найденных в Индийском океане. Согласен исследователям, находка представляет собой первое прямое свидетельство того, каким был океан в ходе последней ледниковой эпохи.

Ученые извлекли образцы воды из подводных известняковых отложений, составляющих Мальдивский архипелаг в Южной Азии. Исследовав же найденные образцы, специалисты были удивлены тем, что вода была крайне соленой — намного более соленой, чем сегодняшний Индийский океан. Исследователи провели ряд тестов, изучив особые элементы и изотопы в образцах, и смогли предположить, что данная вода датируется временем максимума ледникового оледенения (когда ледниковые покровы «забирали» множество воды и уровень океана был значительно ниже текущего).

Как отмечается, находка может помочь улучшить климатические модели, помогающие понять изменения в нашем, сегодняшнем мире, так как любая модель климата, по словам ученых, должна быть способна точно предсказывать прошлое.