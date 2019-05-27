Судаленко: То, что мы наблюдаем в Гомельском регионе разумному объяснению не подлежит 4 27.05.2019, 13:34

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Леонид Судаленко

В последнее время участились случаи высылки из Беларуси иностранцев.

На днях стало известно, что из Гомеля депортируют 65-летнего гражданина Украины Владимира Ландаря. Стоит отметить, мужчина ни с кем не конфликтует, ни разу не привлекался к административной ответственности, но власти нашли к чему придраться.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать профессионального юриста, известного правового инспектора труда независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонида Судаленко то, что в последнее время все чаще по формальным причинам из Беларуси высылают иностранцев:

- Действительно, в последнее время участились случаи высылки и депортации из Беларуси иностранцев. Если нашумевшие дела с правозащитницей Еленой Тонкачевой или пресс-секретарем Объединенной гражданской Анной Красулиной носили исключительно политический характер, то, что мы наблюдает в Гомельском регионе разумному объяснению не подлежит.

Высылают за езду без фликера, за разговор по мобильнику за рулем, за превышение скорости и за появление на улице как говорится «под мухой». Говорят, плох закон или хорош - все его должны выполнять! Я считаю, что закон в первую очередь должен быть соразмерным содеянному. Если бы закон так же сурово, как к иностранцам, относился бы и к белорусам, то за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения нужно было бы выслать полстраны.

Говорил и еще раз повторяю - если закон мешает жить, нужно его менять, а не разрушать судьбы людские. Ну кто выиграет от высылки мелкого правонарушителя? Государство теряет, потому что высылаемый часто имеет кредиты, семьи остаются без главы, а дети без отцов. Дети рискуют попасть в социально опасное положение, так как могут к ним применить декрет №18.

Уместно вспомнить здесь и три суицида, которые учинили высылаемые в последнее время в регионе. Высылка или депортация явились для мужчин непреодолимым препятствием, они самостоятельно не смогли справиться с этой психологической проблемой.

На днях консультировал 65-летнего гражданина Украины, которого за проживание без регистрации депортировали на 5 лет из страны. Иными словами, не оставили пожилому человеку ни малейшего шанса на исправление. А здесь у его взрослый сын, который является белорусским гражданином…