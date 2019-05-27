Пять главных выводов о выборах в Европарламент 27.05.2019, 14:10

Активность европейцев на выборах превзошла ожидания.

«Новое время» рассказывает о самых важных результатах этих выборов.

1. Впервые за 40 лет союз двух центристских партий ЕС теряет большинство

Две крупнейшие партии Евросоюза — Европейская народная партия (ЕНП) и Прогрессивный альянс социалистов и демократов — по итогам выборов получат недостаточно мандатов, чтобы самостоятельно сформировать большинство в Европарламенте. Из 751 места этим двум силам достанется 321, по предварительным данным, тогда как ранее они имели 457 мандатов.

Теперь для создания коалиции им будет необходимо привлечь другие политические силы, избранные в Европарламент.

Европейская народная партия останется крупнейшей депутатской группой в парламенте Евросоюза

Возможность определять курс ЕС союз проевропейских право- и левоцентристов потерял впервые за 40 лет — с 1979 года, когда прошли первые выборы в Европарламент.

При этом ЕНП останется крупнейшей депутатской группой в парламенте Евросоюза, однако вместо 221 мандата теперь будет иметь 179, согласно первым оценкам. Именно эту партию представлял президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который уходит со своего поста.

В ближайшее время лидеры 28 стран ЕС предложат на утверждение Европарламенту кандидатуру его преемника — ее определят с учетом результатов выборов.

2. Главными триумфаторами выборов стали «зеленые» и либералы Макрона

Именно эти два политических крыла могут войти в обновленную проевропейскую коалицию в Европарламенте.

Успех «зеленых» стал одним из главных сюрпризов выборов. Самый впечатляющий результат они показали в Германии, которая делегирует в Европарламент наибольшее представительство из всех государств ЕС (96 избранников).

В Германии зеленые заняли второе место и собрали около трети голосов молодых избирателей — это их лучший результат в истории на уровне страны. Они получили 21% голосов, что вдвое выше показателя на прошлых выборах.

«Зеленые» обошли консерваторов в Британии и сумели нарастить поддержку во многих других странах ЕС, что поможет им увеличить свою депутатскую группу в Европарламенте. Вместо нынешних 52 мест группа Зеленые/Европейский свободный альянс получит примерно 68.

Существенно нарастит свое присутствие и Альянс либералов и демократов за Европу — 107 мандатов вместо 68. Это движение европейских либералов, к которому примкнула партия французского президента Эммануэля Макрона Вперёд, Республика!

Еще до выборов аналитики прогнозировали, что именно от результата европейских либералов будет зависеть успех личного стремления Макрона стать наиболее влиятельной фигурой среди лидеров ЕС и проводником проевропейского курса.

3. Евроскептики и националисты одержали локальные победы, но не получили «золотую акцию» в ЕC

И все же успех Макрона оказался лишь частичным. В самой Франции его партия уступила главному оппоненту — националистической партии Марин Ле Пен Национальное объединение (бывший Национальный фронт).

Политсила Ле Пен выиграла всего 1% (23,5% против 22,5% у партии Макрона), однако эта победа стала символическим продолжением общеевропейского подъема правых и антисистемных сил.

Намного более уверенный результат получили ультраправые Венгрии — правящая партия Фидес премьера Виктора Орбана завоевала более 52% голосов.

Противники европейской интеграции победили также в Великобритании — свыше 30% у новосозданной Партии Brexit.

Первыми пришли к финишу и итальянские евроскептики из Лиги Севера (их лидер Маттео Сальвини возглавляет МВД Италии) — за них проголосовал каждый третий избиратель страны.

Однако общий результат правых, евроскептиков и популистов на выборах в Европарламент оказался скромнее, чем опасались аналитики. Их локальные победы позволят увеличить численность соответствующих депутатских групп в парламенте ЕС, однако вряд ли дадут возможность рассчитывать на включение в коалицию.

Глава крупнейшей группы ЕНП Манфред Вебер уже заявил, что готов вести переговоры о создании большинства с «зелеными» и Альянсом либералов и демократов, однако не намерен сотрудничать с крайне правыми силами.

«[Ожидавшийся] „бум“ евроскептиков-популистов так и не произошел, хотя они на пути к тому, чтобы попасть в Европарламент в большем количестве, чем когда-либо прежде», — пишет британская The Guardian.

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4. Правящие партии в топ-государствах ЕС теряют поддержку

Исход нынешних выборов в Европарламент стал тревожным поводом для многих правящих и традиционных партий в нескольких влиятельных государствах Евросоюза.

Британские консерваторы, формировавшие уходящее правительство Терезы Мэй, заняли лишь пятое место

Речь идет прежде всего о Германии, где правящий Христианско-демократический союз Ангелы Меркель сократил результат до 29% (вместо 35,3% в 2014 году). А Социал-демократическая партия, некогда одна из ведущих в стране, продемонстрировала свой худший результат в истории общеевропейских выборов — всего третье место и 15,5% голосов (27,3% пять лет назад).

Британские консерваторы, формировавшие уходящее правительство Терезы Мэй, заняли лишь пятое место с 8,7% голосов. Малоутешительное третье место и у лейбористов, пропустивших вперед партию Brexit и Партию либерал-демократов, добивающуюся сохранения членства Британии в ЕС.

Второе место партии Макрона во Франции, пусть и с 1% разрывом, стало символическим итогом многомесячных протестов «желтых жилетов» по всей стране

Даже в Греции правящая Сириза уступила консервативной политсиле Новая демократия, после чего премьер-министр страны Алексис Ципрас заявил о необходимости провести досрочные выборы.

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5. Активность европейцев на выборах превзошла ожидания

В последние годы явка избирателей на европейских выборах снижалась из года в год — за исключением тех немногих стран, где участие в таком голосовании обязательно (Бельгия, Люксембург, Греция, Кипр и Болгария).

На выборах в Европарламент в 2014 году явка составила всего 42,61%, однако на нынешних выборах поднялась до уровня 51−52% — наивысшего показателя за последние 20 лет.

В Германии на участки пришли свыше 60% избирателей — рекорд с момента объединения страны, отмечает DW. В Испании явка составила более 49% (в 2014 году — лишь 34%).

Еще один рекорд был зафкисирован в Польше, где в этот раз проголосовали 43% избирателей, хотя пять лет назад выбирать евродепутатов пришло лишь 23%.