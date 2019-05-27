Политзаключенный Баранович находится в штрафном изоляторе уже более 90 суток 1 27.05.2019, 14:13

Святослав Баранович

Фото: tut.by

Родные переживают за физическое и психологическое состояние Святослава Барановича.

Политзаключенный Святослав Баранович уже более 90 суток находится в штрафном изоляторе в тюрьме города Жодино, куда его перевели 17 февраля для отбывания оставшегося срока наказания. Об этом сообщила правозащитникам "Весны" его сестра Наталья.

Она переживает за физическое и психологическое состояние брата, так как в штрафном изоляторе очень жесткие условия, чтобы находиться там такой длительный срок. Кроме того, что он полностью изолирован от других заключенных, туда запрещено брать собственные вещи, даже книги. При таких условиях тоже нельзя получать письма, передачи и пользоваться деньгами на счету. В изоляторе кровать отбрасывается от стены только на ночь, а на день возвращается к стене. Поэтому в это время он вынужден сидеть и лежать на полу.

Также Наталья отмечает, что до сих пор не решена проблема с очками. У Святослава и так низкое зрение, а если будет долго ходить без очков, то ситуация со здоровьем его глаз может серьезно ухудшиться.

До 17 февраля Святослав, находясь в исправительной колонии №1 г. Новополоцка, пробыл в штрафном изоляторе около 210 суток.

Напомним, 15 марта 2017 года, когда в Минске проходил «Марш нетунеядцев», была попытка сотрудниками милиции в штатском задержать часть митингующих в масках во время их посадки в троллейбус.

Началась драка. Баранович был задержан в начале октября и помещен под стражу в СИЗО №1 Минска. Ему было предъявлено обвинение в «применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» (ст. 364 Уголовного кодекса). 15 февраля 2018 года в суде Московского района Минска начался судебный процесс по этому уголовному делу. .

Прокурор Сергиенко запросила для активиста четыре года заключения. 12 марта Барановича осудили на 3 года лишения свободы. Он обжаловал приговор, но коллегия Мингорсуда оставила жалобу без удовлетворения.

Святослав Баранович, 15 февраля 2019 года был этапирован в тюрьму № 8 г. Жодино

Адрес для корреспонденции:

тюрьма № 8, ул. Советская, 22А, г. Жодино,

Минская область, 222160