Стало известно, какой будет погода на неделе 27.05.2019, 14:30

Например, завтра ожидается до +28 °С.

На этой неделе влияние на погоду окажут атмосферные фронты. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

Во вторник, 28 мая, погодные условия в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой неустойчивой воздушной массе, утром и днем по западной половине Беларуси скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачность с прояснениями. Ночью местами, утром и днем преимущественно по западной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В утренние часы в низких местах и вблизи водоемов будут сгущаться слабые туманы. Ветер южный, ночью слабый, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью — +11…17 °С, максимальная в середине дня — +20…26 °С, по юго-востоку — +27…28 °С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

29 мая, в среду, погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Ожидается облачность с прояснениями. Ночью по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, днем в западных районах с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, днем сильный порывистый. Температура воздуха ночью — +12…18 °С, днем — +20…27 °С, по северо-западу — +14…19 °С.

30 мая, в четверг, сохранится влияние атмосферных фронтов, медленно смещающихся на восток Беларуси, вслед за которыми начнет поступать прохладная воздушная масса. Поэтому ожидается облачность с прояснениями. Ночью на большей части территории Беларуси, утром и днем по восточной половине страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью — +6…13 °С, днем — +14…21 °С, по юго-востоку ночью — +14…17 °С, днем — +22…26 °С.

По предварительному прогнозу, в пятницу, 31 мая, атмосферное давление подрастет: облаков и дождей станет меньше. Температура воздуха минимальная ночью — +5… 12 °C, максимальная днем — +17…24 °С; в юго-восточных районах еще тепло: в ночные часы — +13…16 °С, в дневные — +25…27 °С.

В предстоящие выходные, 1 и 2 июня, в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха минимальная ночью — +5…12 °С, местами до +14 °С; максимальная днем — +16…23 °С, по юго-востоку — до +25 °С.

Такой температурный фон на 1−3 °С ниже климатической нормы для этих первых летних дней.