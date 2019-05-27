Молния ударила в российскую ракету «Союз» при старте с Плесецка 8 27.05.2019, 14:59

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Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

Удар произошел в момент отрыва ракеты от стартового стола.

Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк. Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук, передает ТАСС.

При отрыве ракеты от стартового стола в нее ударил разряд молнии. Несмотря на это, вся техника отработала штатно, спутник вышел на орбиту в расчетное время.

"Пуск прошел в штатном режиме. Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска", - сказал начальник космодрома.

Ранее источник ракетно-космической отрасли сообщил, что молния ударила в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты-носителя.

Запуск ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая в 09:23 (по Минску) с пусковой установки № 4 площадки №43 испытательного космодрома Плесецк.