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Работники 17 слуцких предприятий могут остаться без пенсий

  • 27.05.2019, 15:45

Предприятия Слуцка погрязли в долгах по страховым взносам.

Фонд соцзащиты населения опубликовал список организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам. По Слуцку и району в него попали 21 субъект хозяйствования, из них — 17 предприятий и ИП, пишет kurjer.info.

Самая большая задолженность остаётся за филиалом «ПСХ» ОАО «Слуцкий Агросервис» — 547 941,64 рубля.

Список неплательщиков

Наименование плательщикаСумма просроченной задолженности на 01.01.2019 (руб.)Сумма просроченной задолженности на 01.04.2019 (руб.)
Филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий Агросервис»549 064,12547 941,64
ДУП «ПМК — 226» УП «Минскоблсельстрой»199 537,14176 589,86
ДУП «СПМК-98» УП «Минскоблсельстрой»19 218,116 639,88
ОАО «Слуцкая фабрика пошива одежды»8 575,4518 607,94
ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС»5 644,705 644,70
УП «Сервиспромден»2 341,252 341,25
УП «ЭКСПРЕССФОТО»1 530,651 530,65
ООО «Белпродальянс»1 841,982 064,23
ООО «СтройВидем»1 237,511 237,51
ООО «САПР-Сервис»1 189,671 189,67
УП «Торговая компания «Комплимилк Трейд»1 187,57-
УП «АНВИ» Евдонко В.И.1 075,69-
ЧП «Санрайс-торг»951,58951,58
ЧП «АгроСити»801,15801,15
ЧП «Амид Грация»635-
ЧП «ЛокалТрэйд»631,74-
ООО «Со Смаком Пектин»607,41 247,90
ООО «Стоун Маркет»455,98768,87
ЧП «ЭКВИТ»286,83-
СООО «Элиопиг Армато»268,84-
ЧП «ДИСАМТРЕЙД»240,51240,51
ЧП «АвтоГала»215,79-
Сутягин В.Е.139,13-
ООО «Давантаж»134,27-
ЧП «Санмихстрой»-456,01
Голубев С.С.-101,74
Сушко С.Н.-115,28


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