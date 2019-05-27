Работники 17 слуцких предприятий могут остаться без пенсий 27.05.2019, 15:45

Предприятия Слуцка погрязли в долгах по страховым взносам.

Фонд соцзащиты населения опубликовал список организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам. По Слуцку и району в него попали 21 субъект хозяйствования, из них — 17 предприятий и ИП, пишет kurjer.info.

Самая большая задолженность остаётся за филиалом «ПСХ» ОАО «Слуцкий Агросервис» — 547 941,64 рубля.