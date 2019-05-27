Работники 17 слуцких предприятий могут остаться без пенсий
- 27.05.2019, 15:45
Предприятия Слуцка погрязли в долгах по страховым взносам.
Фонд соцзащиты населения опубликовал список организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам. По Слуцку и району в него попали 21 субъект хозяйствования, из них — 17 предприятий и ИП, пишет kurjer.info.
Самая большая задолженность остаётся за филиалом «ПСХ» ОАО «Слуцкий Агросервис» — 547 941,64 рубля.
Список неплательщиков
|Наименование плательщика
|Сумма просроченной задолженности
|Сумма просроченной задолженности
|Филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий Агросервис»
|549 064,12
|547 941,64
|ДУП «ПМК — 226» УП «Минскоблсельстрой»
|199 537,14
|176 589,86
|ДУП «СПМК-98» УП «Минскоблсельстрой»
|19 218,11
|6 639,88
|ОАО «Слуцкая фабрика пошива одежды»
|8 575,45
|18 607,94
|ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС»
|5 644,70
|5 644,70
|УП «Сервиспромден»
|2 341,25
|2 341,25
|УП «ЭКСПРЕССФОТО»
|1 530,65
|1 530,65
|ООО «Белпродальянс»
|1 841,98
|2 064,23
|ООО «СтройВидем»
|1 237,51
|1 237,51
|ООО «САПР-Сервис»
|1 189,67
|1 189,67
|УП «Торговая компания «Комплимилк Трейд»
|1 187,57
|-
|УП «АНВИ» Евдонко В.И.
|1 075,69
|-
|ЧП «Санрайс-торг»
|951,58
|951,58
|ЧП «АгроСити»
|801,15
|801,15
|ЧП «Амид Грация»
|635
|-
|ЧП «ЛокалТрэйд»
|631,74
|-
|ООО «Со Смаком Пектин»
|607,4
|1 247,90
|ООО «Стоун Маркет»
|455,98
|768,87
|ЧП «ЭКВИТ»
|286,83
|-
|СООО «Элиопиг Армато»
|268,84
|-
|ЧП «ДИСАМТРЕЙД»
|240,51
|240,51
|ЧП «АвтоГала»
|215,79
|-
|Сутягин В.Е.
|139,13
|-
|ООО «Давантаж»
|134,27
|-
|ЧП «Санмихстрой»
|-
|456,01
|Голубев С.С.
|-
|101,74
|Сушко С.Н.
|-
|115,28