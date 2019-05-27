Евро подорожал на первых торгах недели 1 27.05.2019, 16:01

В Минске прошли очередные торги валютами.

Евро и российский рубль на торгах 27 мая подорожали, доллар подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подешевел на Br0,0014 до Br2,0779 за $1 (на торгах 24 мая - Br2,0793 за $1).

Евро вырос на Br0,0014 до Br2,3266 за 1 евро (на торгах 24 мая - Br2,3252 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0036 и составляет Br3,2242 за 100 российских рублей (24 мая - Br3,2206 за 100 российских рублей).