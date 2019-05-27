Кошка-эмигрант из Беларуси стала звездой в Бруклине 2 27.05.2019, 16:32

2,080

Фото: Ellen Moynihan, New York Daily News

Животное удивило американцев своим вольным нравом.

16-летняя кошка Сима, которая переехала из Беларуси, стала звездой американского Бруклина, пишет New York Daily News (перевод — tut.by).

В детстве Сима (порода мейн-кун) была бездомным котенком. Потом ее забрала к себе белоруска Елена Рыкофф (Elena Rykoff). Женщина разрешала кошке гулять в свое удовольствие.

— Она ходила в лес, ходила к рыбакам, сидела с ними и возвращалась домой ночью. Все угощали ее рыбой, — рассказывает Елена.

Сима прожила в Беларуси 11 лет. Когда Елена уехала в США, кошка какое-то время оставалась с ее мамой и бабушкой. Но спустя некоторое время, в 2014-м, котика забрали на другой континент.

Там Сима сразу удивила американцев своим вольным нравом.

— Первые месяцы были трудными, потому что люди звонили нам: «Ваш кот потерялся, мы нашли его там-то и там-то», — говорит хозяйка. — Мы пытались объяснить, что все в порядке, что это нормально.

Наконец Марк, муж Елены, сделал табличку на калитке дома, в котором живет их семья. Надпись гласила: «Меня зовут Сима. Мне разрешают выходить на улицу». После этого звонки прекратились.

Как рассказали местные жители, Сима четко дала понять другим животным, кому принадлежит соседняя территория. От бесстрашной кошки убегают даже собаки.

А хозяйка Симы благодаря своей любимице познакомилась со всеми соседями.