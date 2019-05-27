В Польше отметят 30-летие первых свободных парламентских выборов 27.05.2019, 16:33

Первые свободные выборы в Сейм и Сенат ПНР состоялись 4 и 18 июня 1989 года.

В Польше планируется широко отметить 30-ю годовщину первых свобдных выборов в стране в период после правления коммунистов. Выборы в Сейм и Сенат ПНР состоялись 4 и 18 июня 1989 года, передает «Радио Польша».

Главным событием праздника станет концерт «Мы выбрали свободу. Смолик и гости», который состоится вечером 4 июня на варшавской пл. Дефиляд. Прозвучат 15 композиций. Говорит Анджей Смолик, музыкант и худрук концерта: «Мы попробуем показать Польшу в разрезе через призму музыки последнего 30-летия».

Памятные мероприятия пройдут по всей Польше. В Варшаве с 7 июня по 5 августа в сквере им. священника Яна Твардовского будет представлено 60 фотографий польской и зарубежной прессы о событиях 1989 года.

Празднование 30-летия свободных выборов начнется 29 мая с открытия мемориальной доски в честь места Гражданского комитета варшавского гражданского комитета профсоюза «Солидарность» на пл. Конституции, в у бывшего кафе Niespodzianka.

4 июня в Саском парке исполнят гимн Польши.

Один из организаторов памятных мероприятий — Дом встреч с историей (Dom Spotkań z Historią).