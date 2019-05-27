В России чиновник от «Единой России» напал на журналиста 13 27.05.2019, 16:54

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Журналист хотел задать чиновнику неудобные вопросы о расходовании бюджетных средств.

В России глава Ширинского района Хакасии, член «Единой России» Сергей Зайцев напал на корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» Ивана Литомина, сообщает «Новая газета».

Журналист со съемочной группой пришел в кабинет к Зайцеву, чтобы задать вопрос о домах, которые регион предоставил для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году.

Литомин спросил чиновника о том, насколько целесобразным было расходование бюджетных средств на строительство этого жилья. В ответ глава района разозлился и начал выгонять журналистов из кабинета: он схватил микрофон, толкнул Литомина, а затем повалил его на пол. Присутствующие в кабинете попытались помешать оператору снимать, а затем вывели съемочную группу в коридор.

Сам Зайцев в ответ обвинил журналиста в провокации: «Ворваться в кабинет в нерабочее время и с порога обвинить меня, обозвать вором и коррупционером, что я имею криминальное прошлое и не стыдно ли мне занимать место главы. И это на протяжении десяти минут», — заявил он в разговоре с РИА Новости.

Следственный комитет начал проверку.