Экономист о новом предложении властей: Популизм, обреченный на провал 11 27.05.2019, 17:05

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Правительство не создает эффективную экономику, а только делит то, что есть.

В интервью телеканалу «Беларусь 1» первый вице-премьер Александр Турчин сообщил, что власти намерены взяться за предприятие, на которых средняя зарплата не дотягивает до 400 рублей. А со следующего года возьмутся за предприятия, где средняя зарплата не дотягивает до 500 рублей, сообщает «Белсат».

Турчин отметил, что власть волнуют компании, которые платят своим работникам низкие зарплаты. Такие предприятия правительство будет «очень жестко» контролировать.

«Первый этап – организации, которые платят людям менее 400 рублей. Мы поставили задачу, чтобы к 1 июля таких предприятий не было», – отметил первый вице-премьер.

По мнению Турчина, в этом деле нужно учесть две составляющие – эффективная работа и управленческие решения.

«Если вы видите, что предприятие не может нормально работать, то принимайте управленческое решение: присоединяйте, продавайте, ликвидируйте. При этом безусловно трудоустроив людей. Но платить такую зарплату недопустимо», – говорит Турчин.

Первый вице-премьер также отметил, что министру по налогам и сборам дали задание проверить, легально ли выплачивается зарплата на предприятиях или «в конвертах».

С 1 января 2020 года правительство намерено взяться за предприятия, на которых средняя зарплата не дотягивает до 500 рублей.

Экономист Леонид Злотников в беседе с belsat.eu отметил, что задача избавиться от низкооплачиваемых рабочих мест выглядит нереальной и подобного рода заявления можно считать обычным популизмом.

«Откуда они возьмут эти деньги? Надо, чтобы предприятие создавали больше добавленной стоимости, чтобы производительность труда росла, чтобы экономика создавала больше продуктов. Тогда предприятия как-то уже распределят деньги между работниками. А если правительство не создает эффективную экономику, а только делит то, что есть – это популизм, обреченный на провал», – отмечает эксперт.