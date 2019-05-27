Cвятослав Вакарчук посвятил песню крымским татарам 2 27.05.2019, 17:19

Украинский музыкант и политик поддержал народ оккупированного полуострова.

В Украине во время концерта "Океан не молчит" на ВДНХ 26 мая Святослав Вакарчук исполнил песню, которую посвятил крымским татарам.

Об этом сообщает канал ATR.

«Судьбы нас, украинцев и крымских татар, очень похожи. Нас всегда хотели поставить в рамки. Хотели на протяжении истории не дать нам быть собой. Очень большое уважение к целому народу, который депортировали в Среднюю Азию, а они вернулись обратно на Родину и продолжают развивать свою культуру. И сегодня, к сожалению, снова в аннексированном Россией Крыму мы видим, как повторяется история. Я хочу искренне пожелать и крымским татарам, и украинцам выдержки, быть всем вместе. Потому что вместе мы обязательно победим, вернемся на родную землю и вместе построим прекрасную страну», - сказал Вакарчук.

После этого он исполнил песню, посвященную борьбе крымских татар за независимость.

«Эта песня посвящается борьбе за общую семью, великую страну, в которой живут и крымские татары, и украинцы и другие нации. И нам никогда не преодолеть», - сказал Вакарчук и спел песню «Когда тебе трудно».

Кроме того, как отмечается, перед тем как спеть песню, лидер «Океан Эльзы» рассказал зрителям о выставке, посвященной 75-й годовщине геноцида крымских татар сталинским режимом «Украденный Крым. История депортации», которую он посетил вместе с Уполномоченным Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и первым заместителем министра информационной политики Эмине Джапаровой в последний день ее экспонирования.

"Достойное завершение мощного проекта, который готовили пять десятков людей, который объединил Крым и Украину, который рассказал историю депортации не только цифрами и информацией, а чувствами и образами, символами и звуками, светом и цветом. Достойное завершение работы для всей команды", - написала Джапарова в Facebook.

Вместе с тем она добавила, что "нам всем было очень приятно слышать слова солидарности и песню, которую Святослав посвятил крымскотатарскому народу."