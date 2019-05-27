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Пациент Гомельской больницы погиб, спускаясь по простыням с четвертого этажа

  • 27.05.2019, 17:23
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Пожилой мужчина пытался сбежать из больницы.

Как стало известно «Сильным новостям», мужчина 60-ти лет, пациент закрытого отделения Гомельской туббольницы, упал с 4-го этажа и разбился насмерть. Трагедия произошла вчера , 26 мая, приблизительно около 20-ти часов вечера.

К такому концу его привела собственная, не очень пока понятная, инициатива. Дело в том, что больной пытался покинуть корпус, минуя двери, спускаясь через окно по импровизированному канату, который сам же и соорудил из больничных простыней.

К сожалению, приспособление не выдержало веса взрослого человека, мужчина упал и погиб.

Официальной информации по данному инциденту пока не поступало.


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