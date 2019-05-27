РФ оставила под стражей всех украинских моряков вопреки решению Международного трибунала 5 27.05.2019, 17:59

1,117

Сегодня Московский горсуд рассмотрел апелляции относительно восьми военнопленных украинцев.

Суд в Москве рассмотрел апелляционные жалобы относительно еще восьмерых военнопленных моряков, которых РФ захватила в ноябре прошлого года, и оставил украинцев под стражей, пишет «Зеркало недели».

Tакое решение суд Москвы принял после того, как Международный трибунал по морскому праву постановил немедленно отпустить всех 24 моряков и вернуть захваченные корабли.

"Московский городской суд сегодня рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четвёрок военнопленных украинских моряков. Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения", - написал адвокат Николай Полозов.

Он напомнил, что таким образом Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы относительно продления срока всех 24 военнопленных украинских моряков. Полозов также отметил, что подать отчет Международному трибуналу ООН по морскому праву о выполнении его решения Россия может до 25 июня 2019 года.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал РФ освободить два катера, рейдовый буксир ВМС Украины и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Решение поддержали 19 судей, российский судья голосовал "против".

Теперь Россия в течение месяца должна закрыть незаконно начатые уголовные дела и отпустить украинских моряков, обеспечив условия для возвращения военнопленных и кораблей в Украину. Выполнение решения является обязательным.

В российском МИДе заявили о том, что захват украинских кораблей и моряков якобы не входит в юрисдикцию международного суда. Тем не менее, инцидент в Керченском проливе является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

В свою очередь новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский назвал выполнение страной-агрессором решения трибунала ООН "первым сигналом о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".