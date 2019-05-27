Мария Тарасенко: Я заявила 25 мирных акций протеста и по 11 из них уже получила запреты 27.05.2019, 18:04

МАРЫЯ ТАРАСЕНКА

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Борец с тунеядским декретом намерена вывести абсурдные запреты на рассмотрение Верховного суда.

27 мая известный борец с тунеядским декретом №3 Мария Тарасенко получила запреты на проведение мирных акций протеста сразу в четырех районах гомельского региона. Причина для отказов стандартная – не указаны маршруты движения, хотя в заявках названы конкретные улицы, по которых предполагались шествия групп людей, передает gomelspring.org.

Мария Тарасенко называет ситуацию гомельской вакханалией и подает жалобы в суды.

«Я заявила 25 мирных акций протеста в регионе и по 11 из них уже получила запреты. Планирую вынести этот абсурд на рассмотрение Верховного суда. На наши конституционные права о мирных собраниях и выражении мнений наложено фактическое табу», - заявляет активистка.

Правозащитник Леонид Судаленко говорит, что кейс «25 запретов для Марии Тарасенко» обязательно должен пройти проверку всех судов. Что бы потом не говорили – не исчерпаны все внутренние средства правовой защиты.

«Вместо того, чтобы содействовать осуществлению этой смелой женщиной своих прав, чиновники повсеместно в регионе ищут ненужные ограничения. Мирные собрания необходимы для создания толерантного общества, в котором мирно существуют группы с различными убеждениями, нормами поведения или принципами», - заявил юрист.

Он также добавил, что кейс «25 запретов для Марии Тарасенко» является хорошей ревизией последних изменений в законодательство о массовых мероприятиях. Чиновники рапортуют о серьезной либерализации, а практика рапортует об обратном.