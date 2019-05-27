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Лавров: Москва и Минск углубляют координацию в сфере внешней политики

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  • 27.05.2019, 18:07

Глава МИД РФ напомнил Макею о послании Путина.

Россия и Беларусь продолжают углублять сотрудничество и координацию во внешнеполитической сфере, передает ТАСС.

Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Министр напомнил о послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он заявил, в частности, что в Москве считают «правильным активно углублять взаимодействие в рамках «союзного государства» России и Беларуси, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере». «Чем мы и занимаемся, углубляя сотрудничество по поручению двух президентов», - подчеркнул Лавров.

«Что касается взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами, то оно традиционно тесное, доверительное», - отметил он.


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