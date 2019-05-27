Гуренко может возглавить минское «Динамо»2
- 27.05.2019, 18:41
Рассматриваются и другие кандидатуры.
Белорусский специалист Сергей Гуренко может возглавить минское "Динамо", сообщает by.tribuna.com.
46-летний тренер уже дважды возглавлял столичный клуб. В январе 2019 специалист покинул команду, которую принял Роман Пилипчук. Под руководством Гуренко "Динамо" в прошлом сезоне заняло третье место.
Гуренко посетил недавний матч минчан с "Ислочью" (1:0) в компании Сергея Омельянчука, который входил в штаб специалиста в "Динамо".
В разговоре с корреспондентом pressball.by Гуренко не подтвердил эту информацию. По сведениям pressball.by, на должность наставника "Динамо" рассматриваются и другие кандидатуры.