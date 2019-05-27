Гитанас Науседа: Мне нужны люди, которые не будут стараться потакать моему мнению 1 27.05.2019, 18:46

Фото: delfi.lt

Гитанас Науседа

Интервью с избранным президентом Литвы.

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что до 12 июля (день инаугурации) он будет собирать команду и начнет общаться с политическими партиями. По его словам, президент обязан сотрудничать со всеми политическими силами и подчеркивает, что не останется в стороне – постарается оказывать влияние на деятельность партий.

Еще одна цель Науседы, которую он назвал на следующее утро после выборов – открыть дверь президентского дворца. "Вести переговоры, искать решения – это и есть функция президентской службы, и я намерен ее выполнять честно", – сказал delfi.lt избранный президент Литвы.

За работу он примется, когда соберет профессиональную команду. И несмотря на то, что его идея – командная работа, он себя с экс-президентом Валдасом Адамкусом не сравнивает.

– Вы уже назвали двух членов команды: главу коммуникации Айстиса Забараускаса и бывшего вице-мэра Каунаса Повиласа Мачюлиса. Ранее вы упоминали и политолога Линаса Коялу, и генерала Витаутаса Жукаса. Можно ли считать их членами вашей команды?

– Нет. Сейчас мы говорим о двух людях, которые дали свое согласие – Айстис Забараускас и Повилас Мачюлис. С Мачюлисом мы об этом говорили давно. А что касается других - тут ничего не могу обещать, поскольку мое видение может быть одним, а планы у людей могут быть иными.

– По каким качествам вы будете выбирать членов команды?

– Во-первых, профессиональность и хорошие знания в своей сфере, это главное качество. Кроме того, приличие.

Я думаю, что мне нужны люди, которые не будут стараться потакать моему мнению, особенно в тех случаях, когда оно не до конца сформировано, чтобы они помогли этому процессу. А если у меня есть какие-то предубеждения, то они смогли бы их подвергнуть критике, тогда можно было бы принять оптимальное решение, оптимальный вариант.

Мне нужны не те, кто будет соглашаться со мной, мне нужны советники, которые понимают свою роль.

– Вы говорите, что хотите быть членом команды. Скорее, как Валдас Адамкус, а не Даля Грибаускайте. Таким мы вас и будем видеть – похожим на Адамкуса?

– Это упрощенный взгляд. Как бы там ни было, в команде Грибаускайте работало много хороших специалистов. Я на самом деле не слишком хорошо разбираюсь в той внутренней кухне, не могу сказать, что решения там однозначно принимались, что мнение советников не учитывалось.

Я думаю, это слишком упрощенный взгляд. Да, о команде Адамкуса я знаю больше. Я знаю, что в ее основе лежал принцип коллегиальности и командной работы. Я считаю это приемлемым. Верю в командную работу, поскольку я убедился в силу команды и ее возможностях во время предвыборной кампании.

– На какую связь с парламентом вы рассчитываете?

– Президент обязан сотрудничать со всеми политическими партиями, так и надо расценивать мою встречу с Литовским союзом крестьян и зеленых (...) Это не было желанием продемонстрировать какое-то снисхождение. Нет. Мы пошли и ясно изложили позицию по всем вопросам.

– Можете ли вы выделить одну политическую силу, которой больше всего доверяете?

– Если бы я сейчас начал делить партии на те, которые достойны и которые не достойны, то чего стоили бы мои слова об объединении и сплочении. Для меня не существует плохих и хороших партий. Все они, если хотят работать на благо Литвы, приемлемы, я буду с ними говорить.

А что касается точек соприкосновения, то они вскоре появятся. (...) Они будут и с консерваторами, и с "крестьянами", а почему бы и нет?

– Вы говорите об объединении, о том, чтобы посадить за один стол. Как посадить за один стол тех, кто явно этого не хочет?

– Никто и не пытался (улыбается). Попробуем, если получится, скажем: смотрите - возможно, если нет, скажем: ну что же, невозможно.

(...) Мандат президента позволяет многое, он позволяет влиять на деятельность политических партий. Я это и намерен делать.

– До 12 июля время есть. Что вы намерены делать до инаугурации?

– В ближайшие недели я ознакомлюсь с ситуацией, работами, которые должен перенять (...).

Затем идет формирование команды (...). Тогда контакты с политическими партиями, встречи с их лидерами (...).

– Вы говорили, что президентская служба должна измениться. Как?

– Не надо все слова принимать дословно. Не забывайте о метафорах. Мы откроем дверь президентского дворца не для того, чтобы кто-то там ходил, а для того, чтобы в нем проводили форумы, культурные, просветительские.

Мы хотим подчеркнуть, что будем прислушиваться к настроениям людей, их предложениям. (...)

– С партиями вы будете добиваться согласия, а со СМИ? Будет согласовывать вопросы заранее?

– Я не боюсь никаких вопросов. Даже тех, на которые у меня нет ответа. Если нет ответа на конкретный вопрос, я говорю, что сейчас ответить не могу. Но что касается табуированных вопросов, за исключением разве что вопросов оскорбляющих личность, нет.