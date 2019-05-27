11-летняя минчанка победила на шоу «Голос.Дети» и выиграла $15,5 тысяч 2 27.05.2019, 19:15

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Фото Сергея Шелега

Мариам Абделькадер рассказала, как распорядится этой суммой.

11-летняя минчанка Мариам Абделькадер стала одной из победительниц российского шоу «Голос. Дети» и получила сертификат на 1 млн российских рублей (15,5 тысячи долларов). Агентство «Минск-новости» выяснило, как девочка распорядится этой суммой.

— Я уже решила, — ответила девочка журналисту. — Часть денег пойдет на новый iPhone, беспроводные наушники, горный велосипед, поскольку мой детский сломался. Также мы с родителями хотим купить дачу в Беловежской пуще, где живут дедушка и бабушка. А еще я скоро уезжаю на 2 месяца в Катар к родителям отца. Там мне обещали устроить райские каникулы.

Фото Сергея Шелега

Мариам родилась в 2008 году. Перед выступлением на слепых прослушиваниях она рассказала, что ее отец, врач-кардиолог по профессии, родом из Эритреи, мама, которая сейчас является домохозяйкой, — из Польши.

Мариам стала одной из победительниц шоу из-за скандала. 26 апреля «Первый канал» показал в прямом эфире финал конкурса «Голос. Дети». Победителем в результате зрительского голосования стала 10-летняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. За звание победителя сезона с Абрамовой боролись Ержан Максим и Валерий Кузаков. Абрамову поддержали 56,5% проголосовавших, и такой высокий результат, нехарактерный для прошлых сезонов, вызвал широкий общественный резонанс.

В тот же день источники РБК на «Первом канале» и в «Красном квадрате» (компания-производитель шоу) рассказали об аномальных признаках голосования в пользу одного из участников. Телеканал начал официальную проверку, к которой привлек компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении цифровых расследований.

Промежуточные результаты проверки выявили факт массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети». В результате «Первый канал» принял решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети» и подготовить специальный выпуск проекта «Голос. Дети», который вышел в прямом эфире 24 мая.

Во время эфира гендиректор Первого канала Константин Эрнст наградил всех девятерых финалистов шоу (в том числе Микеллу Абрамову и минчанку Мариам Абделькадер) статуэтками победителей. Каждый из них получил по миллиону российских рублей.

Эрнст подтвердил вмешательство в результаты голосования в аннулированном финале.

— Все могли чувствовать себя обманутыми. Мы точно себя чувствовали обманутыми. <…> Мы не знаем, кто это сделал и из каких побуждений. Но обманутыми оказались все… Главное, дети.