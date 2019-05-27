закрыть
27 мая 2019, понедельник, 20:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Партию Навального вновь не зарегистрировали

2
  • 27.05.2019, 19:07
  • 1,059
Алексей Навальный

Российский оппозиционер с 2012 года пытается зарегистрировать свою партию для участия в выборах.

Министерство юстиции России в девятый раз отказалось регистрировать политическую партию Алексея Навального. Причиной отказа стало то, что партия с названием "Россия будущего" уже существует, сообщил в своем блоге оппозиционер.

Навальный рассказал, что под таким названием зарегистрирована "одна из технических кремлёвских партий", ранее она называлась "Партия свободных граждан". "И вот сейчас её переименовали. Название украдено", – отмечает он.

На сайте Минюста пока нет данных о зарегистрированной партии "Россия будущего". "Партия свободных граждан" о смене названия также не сообщала.

Алексей Навальный с 2012 года пытается зарегистрировать свою партию для участия в выборах. За это время она сменила три названия – "Народный альянс", "Партия прогресса" и "Партия будущего". Каждый раз Минюст под разными предлогами отказывал в регистрации.


популярное за неделю

Мнение

Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции Дмитрий Растаев
Европейские игры вместо картофелечистки
Европейские игры вместо картофелечистки Ирина Халип
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова Андрей Санников
Цугцванг для Кремля
Цугцванг для Кремля Андреас Умланд