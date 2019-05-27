Ложь о дружбе 2 Олег Шама, «Новое время»

27.05.2019, 19:30

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Три знаковых события в истории отношений России и Украины.

Три знаковых события в истории отношений России и Украины.

В 1954 году одновременно состоялись три знаковых события в истории российско-украинских отношений, показавшие лживость пропаганды о дружбе народов.

Фото: Фото автора

Этот рисунок — реакция Эдварда Козака, украинского художника-эмигранта в Канаде, на передачу Крыма Украине. И это не беспочвенная сатира ради сатиры.

Когда создавался в Торонто рисунок, СССР жил уже почти два года без Иосифа Сталина. А в Кремле шла ожесточенная борьба за власть.

Два основных политических игрока — Никита Хрущев, главный коммунист страны, и Георгий Маленков, глава правительства. Лаврентий Берия как основной их конкурент казнен за выдуманный шпионаж. Это вызвало определенную растерянность у населения Союза. Особенно у представителей карательной системы. Да и вообще, страна, за много лет уже привыкшая к жесткому тоталитаризму, странным образом настороженно отнеслась к таким перестановкам во власти.

В феврале 1954-го Кремль явил миру указ о передаче Крыма Украине. Сначала подписанный Маленковым, а через пару дней Климом Ворошиловым, председателем Верховного Совета, условного парламента. Уже позже эту собаку повесят в народе на Хрущева. И в этом виноват был сам Никита Сергеевич. В руководящем аппарате страны он был самым харизматичным и амбициозным. При Сталине на вечеринках Хрущев был первым исполнителем украинских песен. Его жена, в девичестве Нина Кухарчук, родилась в украинской семье в Люблинском воеводстве (Польша) и немало влияла на мужа. Поэтому понятно, почему Хрущев любил появляться на публике в вышитых сорочках.

Как раз в то время, тоже в феврале, в казахстанском Кенгире, в одном из самых адских лагерей, созданным при Сталине для политзаключенных назревало восстание.

Этот лагерь имел статус особого, и система содержания в нем узников была намеренно нацелена на разрушения их личности. Нашитые на робы номера, как в нацистских лагерях, непосильный труд и ежедневный риск быть застреленным охранником за проступок, который ему мог показаться таковым.

А в феврале в Кенгире был застрелен заключенный, которому до выхода на волю оставалось три месяца. В знак протеста узники три дня не выходили на работу. Половина их были украинцами, в основном с западных областей, окончательно захваченных СССР после советско-германской войны. Сильные мужчины, имевшие боевой опыт в УПА, могли противостоять и криминальным авторитетам в бараке и произволу администрации.

Многие в это пекло попадали по совсем уж пустяковым обвинениям. Иван Карпинский, уроженец Львова, например, получил срок за чтение Иллюстрированной истории Украины Михаила Грушевского. И в 1953-м юношу, которому не было и 20 лет, приговорили к 25 годам лагерей. А некий полковник, прошедший всю войну до Берлина, получил такой же срок за то, что похвалил качество американских студебекеров, полученных СССР в большом количестве по ленд-лизу.

Настоящее восстание в Кенгире вспыхнуло 18 мая, да такое, что администрация лагеря просто сбежала. А через пять дней по всем крупным городам Украины и России прошли пышные демонстрации в честь 300-летия Переяславской рады, с которой якобы началось мнимое «воссоединение двух братских народов». Тогда в пылу здравиц Хрущев и мог сказануть о подарке Крыма Украине.

И вот что думается в свете изложенных событий. Конечно после смерти нынешнего президента России эту страну ждет еще та борьба за власть. А пока живет ее народ со сталинскими приговорами по сфабрикованным делам. А в «воссоединении» якобы братских народов уже в 1954-м многие видели настоящий фейк.

Олег Шама, «Новое время»