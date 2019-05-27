Минск возмущен запретом на ввоз в РФ белорусского молока 4 27.05.2019, 19:45

Иллюстрационное фото

Беларусь в I квартале не смогла поставить в РФ 162 тыс. тонн молочной продукции.

Введение ограничений на поставки белорусской молочной продукции в Россию носит регуляторный характер для повышения конкурентоспособности национальных производителей РФ, заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов на VII летнем молочном саммите в Санкт-Петербурге в понедельник, сообщает interfax.by.

«Будем откровенны, введение ограничений, по нашему мнению, носит регуляторный характер с целью обеспечения конкурентоспособности и высокой доходности в первую очередь национальных производителей», – сказал Алексей Богданов.

Он напомнил, что для упорядочения торговых потоков внутри «cоюзного государства» аграрные ведомства Беларуси и России ежегодно разрабатывают прогнозные балансы спроса и предложения по молоку и молокопродуктам.

«К сожалению, приходится констатировать, что по обозначенным выше причинам (введение ограничений со стороны Россельхознадзора) по итогам работы за 2018 год недопоставка молока и молокопродуктов из Беларуси в РФ составила 617 тыс. тонн в пересчете на молоко. Начало 2019 года также имеет отрицательную динамику – за три месяца текущего года недопоставлено согласно запланированным объемам 162 тыс. тонн продукции в пересчете на молоко», – уточнил представитель Минсельхозпрода.

При этом он обратил внимание, что, согласно статданным, Россия в настоящее время не обеспечивает себя продуктами питания собственного производства, в том числе молочными.

«Возникает много вопросов. Например, почему при введении ограничений в отношении белорусского молока в России открыт импорт молочной продукции из третьих стран», – заметил Богданов.

По его данным, объем импорта Россией из третьих стран сухого молока в 2018 году достиг 19,7 тыс. тонн, молочной сыворотки – 8 тыс. тонн, животного масла – 21 тыс. тонн.

«В текущем году тенденция наращивания импорта молочной продукции из третьих стран сохранилась», – возмутился Богданов.