закрыть
27 мая 2019, понедельник, 20:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Видеофакт: Украинский ракетный комплекс «Нептун» прошел огневые испытания

1
  • 27.05.2019, 19:49
Фото: ukroboronprom.com.ua

Испытания прошли на одном из военных полигонов в Одесской области.

На одном из военных полигонов в Одесской области ракетный комплекс "Нептун" прошел огневые испытания, во время которых проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360.

В частности, она получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования, а также новый стартовый двигатель, крылья и рули большей площади.

Кроме того, в крылатой ракете была заменена часть электронных и цифровых систем, которые должны обеспечить ее работу в сложных условиях. Все это позволяет ей обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом, сообщили 27 мая в "Укроборонпроме".


популярное за неделю

Мнение

Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции Дмитрий Растаев
Европейские игры вместо картофелечистки
Европейские игры вместо картофелечистки Ирина Халип
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова Андрей Санников
Цугцванг для Кремля
Цугцванг для Кремля Андреас Умланд