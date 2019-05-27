Брестское «Динамо» и белостокская «Ягеллония» подписали договор о сотрудничестве

Брестское «Динамо» и белостокская «Ягеллония» подписали договор о сотрудничестве1
- 27.05.2019, 20:05
Соглашение было заключено 25 мая в Бресте.
Между футбольными клубами "Динамо-Брест" и "Ягеллония" (Белосток) заключено соглашение о сотрудничестве.
Договор между клубами подразумевает обмен опытом о работе главной команды и академии, совместную организацию различного рода мероприятий, поддержку футбола в Беларуси и Польше, а также проведение товарищеских матчей, — передает пресс-служба брестчан.
Со стороны польского клуба соглашение подписали президент "Ягеллонии" Чезар Кулеша и директор детской академии Славомир Копчевский.
Добавим, что в июле 2016 года "Динамо-Брест" провел товарищеский матч против "Ягеллонии", который завершился минимальной победой польской команды — 1:0.