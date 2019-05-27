В РФ пенсионер устроил резню в газете, отказавшейся опубликовать его статью о Сталине 17 27.05.2019, 20:12

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Фото нападавшего: Mash.

Мужчина напал с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.

Он требовал опубликовать его статью об Иосифе Сталине, передает nn.by.

Инцидент произошел после 11:00. В результате нападения пострадал главный редактор газеты Николай Бондаренко и три сотрудника российской компартии.

«Он требовал, чтобы опубликовали его статью о Сталине. Когда ему сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, то он достал охотничий нож и напал на главного редактора», — рассказал депутат Думы Ставропольского края Виктор Лозовой.

Депутат добавил, что нападение на сотрудников редакции газеты и членов партии в Ставрополе совершил психически больной человек.

«Напал на него в редакции один из авторов, чьи статьи не были опубликованы в газете «Родина» по причине их невменяемости. Он пришел с разборками, почему его не напечатали и после разговора выхватил нож, метил в горло, попал по щеке. Достаточно долго останавливали кровотечение. Он [Николай Бондаренко] сейчас отходит от операции. [Ранее] угроз не было», — сообщила РБК дочь главного редактора Николая Бондаренко Светлана Сундукова.