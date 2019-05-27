Во вторник в Беларуси будет до +28 градусов 27.05.2019, 20:17

Ночью местами, а утром и днём преимущественно по западу страны пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 28 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью местами, а утром и днём преимущественно по западу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Утром в низких местах и вблизи водоёмов будут сгущаться слабые туманы. Ночью ветер будет южный слабый, днём — порывистый.

Температура воздуха ночью будет от 11 до 17 выше нуля, днем ожидается +20...+ 26, по юго-востоку до 27-28 тепла.