Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады 27.05.2019, 20:22

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В Верховном суде решили, что этим вопросом должен заниматься Конституционный суд.

Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.

Истец, имя которого не называется, указал, что роспуск Рады нарушает его права как избирателя, голосовавшего на парламентских выборах в 2014 году. Кроме того, в указе Зеленского он усмотрел нарушение его права на самовыдвижение кандидатом в депутаты.

По его словам, проведение внеочередных выборов «препятствует его планам на отдых летом и участия в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью», отметили в суде.

В Верховном суде постановили, что процесс досрочного прекращения полномочий Рады является конституционным и участие в нем президента не является «формой реализации его управленческих функций», то есть не попадает под контроль суда административной юрисдикции. «Рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного Суда Украины», — говорится в сообщении.

Зеленский объявил о роспуске Рады в день своей инаугурации, 20 мая. Соответствующий документ уже подписан и вступил в силу. Внеочередные выборы запланированы на 21 июля.

Свое решение он аргументировал тем, что с февраля 2016 года в Раде не было коалиции. В парламенте с этим не согласны: «Народный фронт» вышел из коалиции за несколько дней до инаугурации Зеленского, что дает Раде 30 дней на формирование нового альянса, указывал спикер парламента Андрей Парубий.

Указ Зеленского обжаловали не только в Верховном суде, где сообщали о трех поступивших исках, но и в Конституционном, куда обратились 62 депутата «Народного фронта».