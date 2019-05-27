Макей: Договор о «союзном государстве» пересмотра не требует 13 27.05.2019, 20:36

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Макей и Лавров договорились создать двухлетнюю программу по дальнейшей интеграции в рамках «cоюзного государства».

Россия и Беларусь не имеют никаких проблем в отношениях и будут впредь координировать свои подходы на международной арене. С таким заявлением выступил белорусский министр иностранных дел Владимир Макейна пресс-конференции в Москве. Она состоялась после переговоров Макея с его российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

Макей сообщил, что на встрече обсуждалось взаимодействие Беларуси и России в ООН, ОБСЕ и других международных организациях. Представители обеих стран подтвердили, что заинтересованы в «развитии интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, углублении взаимодействия на пространстве СНГ, в рамках ОДКБ».

Глава белорусской дипломатии сообщил, что стороны договорились создать двухлетнюю программу (до 2022 года) по дальнейшей интеграции в рамках «cоюзного государства».

Также Макей подчеркнул, что пересмотр договора о «союзном государстве» между Беларусью и Россией не нужен. «Положения договора о создании «союзного государства» являются стратегическими, они не требуют пересмотра», — цитирует ТАСС его слова.

Белорусский министр считает, что сегодня стоит говорить об «актуализации программы действий по выполнению положений договора». Рабочая группа, по его словам, в ближайшее время соберётся, обсудит все вопросы и внесё свои предложения на рассмотрение правительств, а если понадобится — и глав государств.

Степень решённых и нерешённых проблем белорусский дипломат оценил так: «На 70% все предложения сходятся, а остальные 30% — дело переговоров и дискуссий».