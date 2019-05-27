Бизнесмены из Слуцка рассказали, как открывали предприятия, а потеряли время и деньги 3 27.05.2019, 21:08

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Бывшая солдатская столовая. В этом здании предприниматель уже 5 лет пытается открыть производство

Фото: kurjer.info

Две истории ИП, которые пытались открыть не магазины, а производства.

Цех по производству рыбы оказался не нужен

Фермерское хозяйство «АкватанПлюс», учреждённое предпринимателем Олегом Нарывским, на протяжении пяти лет пыталось открыть предприятие по производству и переработке рыбы ценных пород, пишет kurjer.info.

Бизнесмен планировал:

выращивать в год до 82 тонн форели и африканского сома,

разделывать и поставлять продукцию на местный рынок и в другие регионы.

— Аналогов подобных производств в Беларуси единицы, причём стоимость нашего проекта в несколько раз дешевле импортных — всего 150 тысяч долларов, — говорит собеседник.

В 2015 году он обратился в Слуцкий райисполком не только с идеей, а уже с бизнес-планом своего инвестиционного проекта. Попросил выделить землю для строительства цеха из сэндвич-панелей.

Бывшая солдатская столовая. В этом здании предприниматель уже 5 лет пытается открыть производство

После переговоров бизнесмену предложили взамен земельного участка взять в аренду неиспользуемое здание на территории 14-го военного городка — бывшую солдатскую столовую.

И «АкватанПлюс» подписал договор аренды. Зданию требовался не только капитальный ремонт, но и реконструкция под цех. Модернизацию и капитальный ремонт согласовали с арендодателем.

За собственные средства предприниматель сделал капремонт кровли, запустил электроснабжение, утеплил здание, восстановил паспорт МБТИ.

На всё это потратил 45 500 белорусских рублей.

А через четыре месяца слуцкие власти объявили ему о незаконности реконструкции здания и запретили дальнейшие работы по ремонту.

После долгих переговоров со Слуцким райисполкомом и консультаций с Миноблисполкомом было решено продать здание, но уже с учётом вложенных арендатором средств.

— Для аукциона здание переоценили. Эта процедура длилась шесть месяцев. В результате стоимость здания и земельного участка составила 180 000 рублей! То есть выросла в цене на сумму, вложенную мной в капремонт. Желания платить два раза за проведённый мной же ремонт не было, и я отказался покупать по такой цене, — рассказывает Олег Нарывский.

Весь 2017 год проводились аукционы с понижением цены — на 20%, 50%, 80%. Желающих купить здание не нашлось.

— Я снова обратился в Слуцкий райисполком с предложением рассмотреть вопрос о продаже здания на аукционе с начальной ценой в одну базовую величину либо передаче безвозмездно в частную собственность для реализации инвестиционного проекта. Такая возможность предусмотрена в Указе Президента № 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом». Но получил категорический отказ со ссылкой на якобы отмену законодательной базы, — говорит Нарывский.

Производство рыбы в установках замкнутого водоснабжения Национальная академия наук и Минсельхозпрод признали инновационным. Но это не помогло бизнесмену запустить производство

Фото: kurjer.info

Производство рыбы в установках замкнутого водоснабжения Национальная академия наук и Минсельхозпрод признали инновационным. Но это не помогло бизнесмену запустить производство

Ему предложили безвозмездное пользование зданием с обязательным созданием рабочих мест. Однако по условиям договора о безвозмездном пользовании в этом случае, по словам предпринимателя, он мог бы использовать здание лишь как склад или склад-магазин, но не как производственный цех. С ноября 2017-го по март 2018 года стороны, по словам Нарывского, занимались переписками.

В конце концов, Слуцкий райисполком известил «АкватанПлюс» о том, что передать ему здание невозможно, потому что, в соответствии с будущим генеральным планом развития Слуцка, в районе бывшего 14 в/г может разместиться жилая застройка.

Бизнесмен был вынужден обратиться в Миноблисполком. Там постановили: передать здание в частную собственность «АкватанПлюс» для реализации инвестиционного проекта. Но…

В мае 2018-го предприниматель предоставил весь перечень необходимых документов и бизнес-план инвестпроекта. Через месяц райисполком сообщил о том, что в настоящее время передать здание в частную собственность ещё не представляется возможным, потому что типовая форма договора находится на согласовании в главном управлении юстиции Миноблисполкома.

«АкватанПлюс» стал ждать согласования. А в августе получил письмо, в котором сообщалось, что комиссия по вопросам эффективности использования зданий, находящихся в собственности Слуцкого района, решила: безвозмездная передача здания «АкватанПлюсу» нецелесообразна. Никаких причин или обоснования такого решения не было. Нарывский записался на приём к заместителю председателя Миноблисполкома. Тот дал поручение Слуцкому райисполкому в кратчайшие сроки осуществить отчуждение здания на конкурсной основе с начальной стоимостью 1 (одна) базовая величина, с обязательным условием компенсации «АкватанПлюсу» расходов, затраченных на капремонт и реконструкцию здания. Райисполкому поручили согласовать бизнес-план инвестиционного проекта производства.

— Через несколько дней мне сообщили, что расходы на ремонт компенсировать не будут, все улучшения лягут в общую стоимость здания, и оно снова будет выставлено на аукцион, — отмечает Нарывский.

Что сейчас? Ничего. Уже восемь месяцев бизнесмен не занимается зданием и платит за него аренду, вопрос никак не решается. Здание опять выставили на аукцион уже по новой цене.

— Ситуация типична для Слуцка, — говорит предприниматель. — Я знаю много бизнесменов, которые пытались организовать различные производства, но на разных этапах оставляли свои затеи из-за невозможности договариваться и решать вопросы с местной властью. Закон «О местном самоуправлении» предоставил ей много возможностей, вплоть до отмены решений областных властей. Но, как показывает практика, чаще всего местные чиновники пользуются им для запретов, а не для развития бизнеса и экономики в районе.

Пилорамы не будет

Тот самый бывший мехдвор ОАО «Слуцкая Нива», который предприниматель арендует под пилораму

Фото: kurjer.info

Тот самый бывший мехдвор ОАО «Слуцкая Нива», который предприниматель арендует под пилораму

Молодые предприниматели Александр и Алексей зарабатывали свой хлеб в сфере услуг населению. Но решили идти дальше и открыть производство по деревообработке. В планах было организовать производство пиломатериалов на внутренний рынок (в сезон) и на экспорт (в зимний период), создать 5−10 рабочих мест.

С октября 2018 года они активно искали помещение под цех. Но множество просмотренных вариантов не подходили по техническим условиям. Наконец нашлось здание на бывшем мехдворе в деревне Малая Падерь.

— Оно идеально подходило по техусловиям и санитарно-экологическим нормам, — говорит Александр. — Мы заключили договор аренды с сельхозпредприятием, в нём конкретно было указано, что арендуем здание под производство пиломатериалов. Согласовали договор аренды с райисполкомом и в середине апреля этого года начали обустраиваться.

Предприниматели помогли убрать и благоустроить территорию мехдвора, уже планировали завезти оборудование. Но неожиданно для них против пилорамы выступили жители Малой Падери. Они стали жаловаться во всевозможные инстанции и райисполком, уверяя, что производство плохо скажется на экологии в деревне, будет шумно и грязно.

Пиломатериалы, которые складировал на мехдворе предприниматель

Фото: kurjer.info

Слуцкий райисполком дал поручение изучить мнение сельчан и, исходя из этого, принять решение — быть или не быть цеху деревообработки в деревне. Почему это не было сделано до заключения договора, то есть в процессе согласования, — предприниматели не понимают.

Через неделю договор аренды с ними расторгли.

— Сейчас мы опять оказались в начале пути, будем искать новое место под пилораму. Боюсь, что это затянется на долгие месяцы, — говорит Александр.

По словам предпринимателей, несмотря на то, что в Слуцке множество пустующих и неиспользуемых зданий, взять их проблематично, а если это кому-то и удаётся, развивать производство на этих площадях очень рискованно. В случае чего, крайним остаётся предприниматель, все риски только на нём.

Что говорят власти

Для разъяснения ситуаций корреспондент «Kур'ера» обратилась к Татьяне Ильяшенко, начальнику отдела экономики Слуцкого райисполкома.

Она ответила, что случай с предпринимателем Олегом Нарывским сейчас решается на республиканском уровне. Как всё закончится — будет известно позже. О ситуации с пилорамой в Малой Падери собеседница не слышала и ответить по ней ничего не смогла.

— Не нужно будоражить общественность этими историями, — сказала Татьяна Ильяшенко.

Она отметила, что местные власти неоднократно предлагали бизнесмену Нарывскому приобрести бывшую солдатскую столовую за одну базовую величину. Но он почему-то отказывался.

— Его не устраивал ни один предложенный нами вариант. Он хотел получить здание бесплатно. А почему мы должны отдавать собственность даром? Район тоже смотрит аспекты, чтобы рабочие места создавались, зарплаты начислялись, — сообщила Татьяна Ильяшенко.

Вопрос «Почему бизнесмен, который вложил более 45 тысяч рублей в ремонт здания, не смог найти 25 рублей (одна базовая величина) для его покупки?» остался без ответа. Однако собеседница посчитала, что «затраченные деньги на ремонт — это копейки, поскольку сегодня только заложить фундамент стоит половину от этой суммы». Сейчас здание выставляется на аукцион, поскольку появился второй претендент.

Вместе с солдатскими казармами и столовыми пустуют военные штабы

Фото: kurjer.info

В этом здании в 13 в/г предприниматель планировал производить чипсы. Но что-то пошло не так

Фото: kurjer.info