Выборы в Европарламент: предварительные результаты 28 стран 1 27.05.2019, 21:19

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Простой путеводитель о том, на что следует обратить внимание.

Столкнувшись с морем партий, повсеместных аббревиатур, долей участия и процентов, даже самый ревностный сторонник общей Европы, вероятнее всего, с трудом разберется в происходящем. Euronews подготовил простой путеводитель о том, на что следует обратить внимание.

На уровне Европейского парламента основная интрига разыгралась между Европейской народной партией (ЕНП) и альянсом Социалистов и демократов (СД). Этот вектор между правоцентристами и левоцентристами уже в течение многих лет доминирует в общеевропейской политике.

Но они находятся под угрозой со стороны правых популистов и евроскептиков, таких как "Национальное объединение" во Франции или Итальянская партия "Лига Севера" (или La Liga), немецкая АдГ и партия "Истинные финны" в Финляндии.

Тем временем, в некоторых странах протесты против изменения климата привели к успеху "зеленых" движений.

Австрия

Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца по предварительным результатам заняла первое место с 34,9% голосов. Социал-демократы заняли второе место с результатом 23,4%.

Крайне правая Партию свободы (АПС) заняла третье место, набрав 17,2%. На достаточно невысоких результатах партии, возможно, сказался скандал Ибица-гейт.

В мае её лидер, Хайнц-Кристиан Штрахе, подал в отставку с поста вице-канцлера Австрии после публикации видео, на котором он якобы предлагал государственные контракты в обмен на пожертвования от женщины, которая, как убедили Штрахе, была племянницей российского олигарха.

До скандала АПС прочили 24,5%, несмотря на то, что на выборах в 2014 партия набрала 19% голосов.

Бельгия

В воскресенье бельгийцы голосовали на федеральных, региональных и европейских выборах одновременно.

На выборах в Европарламент наибольшую поддержку получила умеренная сепаратистская партия "Новый фламандский альянс". Она набрала 13,5% голосов. Крайне правая "Фламандский интерес" заняла второе место, получив 11,4%.

В то время как богатая Фландрия переместилась вправо, франкоязычная Валлония проголосовала за за левых. В результате Социалистическая партия получила 10,5% голосов и заняла третье место.

Болгария

Несмотря на то, что голосование в Болгарии является обязательным, явка составила всего 30,83%. Как и ожидалось, голоса избирателей поделили правоцентристская партия ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") и партия социалистической коалиции. Они набрали 30,6% и 26,42% соответственно.

Самый молодой депутат Европейского парламента в настоящий момент - это 30-летний болгарин Андрей Новаков.

Великобритания

В Великобритании, где подсчитаны уже 99% голосов, победу одержала Партия "брексита" Найджела Фаража с 31,6% голосов. Либеральные демократы, выступающие за Евросоюз, заняли второе место, набрав 20,3%.

Лейбористы - главная оппозиционная партия - стали третьими с 14,1% голосов, а правящие консерваторы набрали всего 9,1%.

Венгрия

Пока премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спорит с Брюсселем по вопросам массовой миграции в Европу, его партия "Фидес", отстраненная от участия в ЕНП, побеждает на выборах с результатом 52,14%.

Второе место на выборах с результатом 16,26% получила Демократическая коалиция.

Германия

Экзит-полы подтвердили прогнозы, сделанные накануне выборов, которые предсказывали всплеск поддержки Партии зелёных, занявшей второе место с 21,8% голосов, что вдвое превышает результат 2014 года.

Правящий альянс ХДС/ХСС занял первое место с 28% голосов, в то время как антимигрантская и антиевропейская "Альтернатива для Германии" (АдГ) занимает лишь четвертое место с 10,5%.

Греция

По предварительным данным, главная оппозиционная партия, консервативное движение "Новая Демократия", победила правящую "Сиризу" с 33,3% и 23,8% голосов соответственно. Этот результат подтолкнул премьер-министра Греции Алексиса Ципраса назначить досрочные выборы на июнь.

Экономическое положение страны и соглашение об изменении названия соседней Северной Македонии имеют определённый приоритет по отношению к другим европейским вопросам.

Дания

Социал-демократы победили с 23,5% голосов, опередив, по данным экзит-полов, правоцентристскую партию "Венстре", которая управляет страной в коалиции и набирает на выборах 21,5% голосов.

Социалистическая партия занимает третье место (13,2%), в то время как "Красно-зеленый альянс", возможно, получит своё первое место в Европейском парламенте с 11% голосов. "Народное движение против ЕС" набрало всего 3,1% и потеряло свой единственный депутатский мандат.

Ирландия

Ирландия голосовала на выборах в пятницу 24 мая. По предварительным данным, страна отправит четыре депутата в коалиции "Европейские объединенные левые"/"Лево-зеленые Севера" и ЕНП

Партия "Зелёных" также показала хорошие результаты и, вероятно, отправит в Европарламент двух представителей и станет четвертой по величине партией в Ирландии.

Партия ALDE + R также заработала одно место в парламенте.

Испания

В Испании подсчитано 99% голосов. Социалистическая партия, возглавляемая премьер-министром Педро Санчесом, набрала впечатляющие 32,9% - на десять процентов больше, чем в 2014 году. Партия сильно опережает правоцентристскую Народную партию, которая набрала 20,1%.

Крайне правая партия "Вокс" заняла пятое место с результатом 6,8%, хотя на парламентских выборах месяцем ранее партия набрала 10,3%.

Лидеры каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон и Ориол Джункерас, которые находятся в изгнании и в тюрьме соответственно, оба прошли в Европарламент. Не совсем ясно, смогут ли они воспользоваться своими депутатскими мандатами.

Италия

Будущее итальянского правительства тесно связано с итогами выборов в Европейский парламент. По предварительным данным, крайне правая "Лига" Маттео Сальвини обогнала "Движение пяти звезд" с результатом 33,6% голосов. На европейских выборах в 2014 "Лига" набрала всего 6%.

"Движение пяти звезд" заняло третье место (16,6%) после левоцентристской Демократической партии (23,5%).

Кипр

Воскресные опросы показали, что правящая партия DISY - член брюссельской ЕНП - занимает первое место с 29% голосов, что в целом соответствует результатам 2014 года.

Ниязи Кизилюрек из коммунистической партии АКЕЛ, которая в настоящее время занимает второе место по результатам голосования, стал первым турком-киприотом, попавшим в парламент ЕС.

Страна разделена на две части: юг, где проживают греко-киприоты и север, где турки-киприоты создали никем не признанное псевдо-государство. Тем не менее, согласно некоторым оценкам, право голоса на выборах в ЕС имеют более 80.000 человек.

Латвия

Латыши отправились на избирательные участки в субботу, чтобы проголосовать за свои 8 мест в Европарламенте. "Новое единство" - партия, связанная с ЕНП, сохранила лидерство, набрав 26% голосов. На выборах в 2014 партия набрала 46%

Социал-демократическая партия Латвии заняла второе место с результатом 17,6%, популисты Национальный альянс получили 16,4% голосов.

Литва

По предварительным данным, первое место занял правоцентристский Союз Родины. Он победил с результатом 17,41% голосов. За ним следует Социал-демократическая партия с 16,90%. Союз фермеров и "зеленых" занял третье место с 13,93%.

Голосуя за 11 мест в Европейском парламенте, Литва также также проводит второй тур своих президентских выборов. В них победил правоцентрист Гитанас Науседа.

Люксембург

Либерально-демократическая партия и консервативная Христианская общественная народная партия направят в Европарламент двух депутатов, набрав соответственно 21,44% и 21,1%.

Предварительне результаты показывают, что партия "зеленых" заняла третье место с 18,91% голосов.

Мальта

Лейбористская партия премьер-министра Джозефа Муската победила с 55,9% голосов, в то время как конкурирующая Националистическая партия набрала 36,2%.

Коррупция во власти - серьёзная тема предвыборных кампаний страны: обе основные партии обвиняют друг друга в коррупции.

Нидерланды

По данным экзит-полов, антиевропейская ультраправая Партия cвободы (PVV), которая должна была быть среди лидеров, фактически столкнулась с падением поддержки - с 13,2% в 2014 году до 4,1%.

По прогнозам, победителем на этих выборах окажется левая про-европейская Лейбористская партия с 19% голосов. За ней следует правящая (в коалиции) "Народная партия за свободу и демократию" с 14,6%.

Польша

Предварительные результаты показали, что правящая партия "Право и справедливость" заняла первое место с 43,1% голосов.

Европейская коалиция, возглавляемая президентом Европейского совета Дональдом Туском и состоящая из его Гражданской платформы и группы левых и региональных политиков, заняла второе место с 38,41%.

Явка избирателей, хотя и была рекордно высокой для выборов в ЕС в стране, составила всего 43%.

Выборы в парламент ЕС положили в Польше начало целой выборной серии: осенью страну ждут выборы в законодательное собрание, а год спустя - президентские выборы.

Португалия

В Португалии подсчитано 97,5% голосов. По предварительным данным, победила Социалистическая партия с результатом 33,8%. Социал-демократическая партия заняла второе место с 22,6%, а Левый блок опустился на третью строчку с 9,6% голосов.

Партия "зеленых" Пан заработала 4,8% голосов и может занять свое первое место в Европейском парламенте.

Румыния

Как показывают экзит-полы, правящие социал-демократы (ПСД), которые вступили в серьёзный конфликт с Брюсселем по поводу реформ в области борьбы с коррупцией и верховенства права, и проевропейская Национальная либеральная партия (НЛП) делят на выборах первые два места, набрав по 24,8% и 27,8% голосов соответственно.

Для ПСД это означает, что с 2014 года численность оказываемой партии поддержки сократилась на 12%.

Альянс "2020 USR PLUS", проводивший кампанию по борьбе с коррупцией и экологическим проблемам, занял третье место с 18,1% голосов.

Словакия

"Прогрессивная Словакия/Вместе" новоизбранного проевропейского президента Зузаны Капутовой победила на выборах в ЕС с 20,1% голосов. Социал-демократическая партия SMER заняла второе место с 15,7%, опередив крайне правую Народную партию, набравшую 12,1%.

Одним из самых интересных моментов для наблюдения в Словакии является явка: только 13,05% проголосовали в 2014 году, что является самым низким показателем в ЕС.

Словения

Либерально-демократическая партия сохранила лидерство с показателем, почти идентичным 2014 (26,48%). Об этом свидетельствуют предварительные результаты, опубликованные Государственной избирательной комиссией с учетом более 98% голосов.

На втором месте оказались левоцентристы социал-демократы, более чем удвоившие результаты 2014 года, набрав 18,57% голосов. Коалиция, возглавляемая премьер-министром страны, заняла третье место с 15,62%.

В Словении по традиции наблюдалась низкая явка избирателей на выборах в ЕС.

Финляндия

После подсчёта 95% бюллетеней можно с уверенностью говорить о лидерстве правоцентристской Национальной коалиционной партии, получившей 20,8% голосов, что несколько ниже её же результата в 2014 году (23,2%).

Партия "Зеленая лига" заняла второе место с 16%, опередив социал-демократов (14,6%) и популистскую партию "Истинные финны", которая вышла на четвертое место с 13,9%.

Франция

Как показали экзит-полы крайне правая партия "Национальное объединение", которую возглавляет дочь Жан-Мари Ле Пена Марин Ле Пен, занимает первое место, опережает партию французского президента Эммануэля Макрона "Вперёд, Республика!" (La Republique En Marche!). Партии получили 24,08% и 21,89% соответственно.

"Национальное объединение", под именем "Национальный фронт", лидировало и на предыдущих европейских выборах в 2014 году, в то время как движения Макрона тогда ещё не существовало.

Партия "зеленых" набрала 13,14% голосов.

Хорватия

Консервативный Демсоюз (HDZ), который управляет страной в коалиции, и Социал-демократическая партия, по предварительным данным, лидируют с 22,71% и 18,69% голосов соответственно.

Но явка избирателей была очень низкой - с 2014 года она снизилась на 10% и составила всего 32%.

Чехия

Чехи голосовали на выборах целых два дня - в пятницу и субботу. Правящая партия АНО увеличила число своих депутатов с 4 до 6. Второе место в голосовании заняла правая Гражданская демократическая партия, она отправит в Европарламент 4 человек.

Антикоррупционная Пиратская партия заняла третье место вместе с консервативной коалицией STAN TOP.

Швеция

По предварительным данным, первое место в Швеции занимают правящие социал-демократы с 24% голосов. Их партнер по коалиции, Партия "зелёных", потеряла по сравнению с 2014 годом несколько процентных пунктов и заняла четвертое место, набрав 11% голосов.

Это весьма грустный результат для Партии "зелёных" на родине юной активистки Греты Тунберг. В прошлом году ей удалось положить начало серии акций протеста по всему миру с призывом к законодателям принять более решительные меры для борьбы с климатической угрозой.

Ультраправые "Шведские Демократы" почти удвоили свой показатель, набрав 16% голосов, по сравнению с 9,67% в 2014 году.

Эстония

Официальные результаты показали, что либеральная Партия реформ Эстонии сохранила лидерство с 26,2% голосов. Социал-демократическая партия заняла второе место с 23,3% голосов, в то время как Центральная партия попала на третье место с 14,4%.

Крайне правая Консервативная народная партия утроила свой счет, заняв четвертое место с 12,7%, и получит один депутатский мандат в новом парламенте.