Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед началом ЧМ-2019

Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед началом ЧМ-20191
- 27.05.2019, 21:27
Финский журналист заявил, что никогда так не ошибался в прогнозах.
Финский журналист Филип Саксен съел лист из газеты, где критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира-2019.
"Я написал, что нынешняя сборная Финляндии — одна из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, чего я от них ожидал — четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Теперь пришло время принести извинения", — как передает "Чемпионат", рассказал журналист.
Inför VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders sämsta. Mer fel har jag aldrig haft.— Filip Saxén (@FilipSaxen) May 27, 2019
Ber om ursäkt och äter upp mina ord.#mmkisat #leijonat #twittpuck #HBL pic.twitter.com/ictMC3Q3sz