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Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед началом ЧМ-2019

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  • 27.05.2019, 21:27
Иллюстрационное фото

Финский журналист заявил, что никогда так не ошибался в прогнозах.

Финский журналист Филип Саксен съел лист из газеты, где критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира-2019.

"Я написал, что нынешняя сборная Финляндии — одна из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, чего я от них ожидал — четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Теперь пришло время принести извинения", — как передает "Чемпионат", рассказал журналист.


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