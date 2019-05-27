Вакарчук представил новых членов команды «Голоса» 27.05.2019, 21:32

Лидер украинской партии «Голос» представил еще двух членов партийной команды.

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук представил еще двух членов партийной команды – Павел Кухта стал программным директором партии, а Ярослав Железняк занял должность заместителя руководителя избирательной кампании. Об этом сообщается на сайте «Голоса».

В сообщении отмечается, что Кухта последние три года был «двигателем многих реформаторских инициатив правительства», а Железняк – «один из лучших профессионалов по связям с Верховной Радой».

«Павел и Ярослав - это профессионалы, которые максимально приложились к тому, чтобы состоялась большинство положительных реформ. Я очень рад, что они сегодня присоединились к нашей команде», - сказал Вакарчук.

В «Голосе» сообщили, что Павел Кухта - экс-заместитель председателя стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине. Специалист в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Работал в стратегической группе советников по поддержке реформ вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем - людьми, которые реформировали и изменили Польшу и Словакию.

Ярослав Железняк - также член SAGSUR, советник по связям с органами государственной власти. В Голосе говорят, что он мобилизовал депутатов Рады, чтобы они голосовали за реформаторские законопроекты, в том числе - PROZORRO, медицинскую реформу, дерегуляцию бизнеса. В 2015-2018 годах был советником министра экономического развития и торговли, а в июле 2017 - назначен советником премьер-министра по связям с парламентом.