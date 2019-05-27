Как в старину в Беларуси жен выбирали 27.05.2019, 21:37

На праздновании Петровки.

Фото с сайта piatrovica.by

Танцы были неотъемлемой частью жизни белорусов.

Если парню нравится девушка, нужно ее пригласить на танец. Если с ней танцуется так себе, ощущается неуют, то лучше с нею не быть. Со своей женой, с которой танцевалось отлично, дед героини программы «Мова нанова» Анастасии Кухаренко прожил всю жизнь душа в душу. Есть народная поговорка: «Выбирай женщину, которая умеет танцевать, а горевать и работать – жизнь научит».

Танец для Насти – это ее жизнь. Еще в школе она начала заниматься народными танцами. Увлечение не прошло в студенческие годы во время обучения в Лингвистическом университете, пишет «Белсат».

Девушка продолжала танцевать, а позже у нее родилась идея фестиваля Любанского района «Piatrovica», который в следующем году пройдет уже 9-й раз. Это региональный фестиваль традиционной белорусской культуры. Фестиваль привязан к празднику Петрок, который в родной деревне Анастасии Шипиловичи празднуют в течение пяти дней.

«Белорусский язык – это я, это моя естественность», – говорит Анастасия.

Народные танцы не только углубили ее любовь к родному языку и культуре, но и принесли судьбоносную встречу.

На танцах она встретила Василия, с которым было очень удобно танцевать, он вел в паре. Девушка вспомнила совет дедушки с Любанщины и использовала ее при выборе мужчины.

Как сложилась личная жизнь Анастасии? Сбылась ли поговорка? Смотрите в видео.